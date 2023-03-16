Ученых возмутила испанская идея промышленно выращивать осьминогов на еду

На испанских островах впервые в мире будут промышленно выращивать осьминогов

На Канарских островах планируется построить ферму для выращивания осьминогов на еду. Этот проект станет первым в истории, но могут помешать ученые, которых возмущает возможное жестокое отношение к этим моллюскам.

Об этом сообщает BBC.

Ферма на Канарах

Издание утверждает, что получило конфиденциальные документы об уникальном проекте, который запланирован на воплощение на Канарских островах.

В этом испанском регионе, расположенном у берегов Африки, хотят построить первую в мире ферму по разведению осьминогов. Выращивать их будут исключительно на еду.

В течение года на этой ферме планируется выращивать до одного миллиона осьминогов.

Реакция зоологов

Некоторых ученых возмутила идея фермы по выращиванию осьминогов.

В частности, метод убоя этих моллюсков ледяной водой ученые называют жестоким.

Впрочем, испанская транснациональная компания, и планирующая построить такую ферму, уже заявила, что осьминоги не будут страдать.

Напомним, что в 2021 году в Одессе во время исследований на Приморском бульваре обнаружили запаянный флакон с "плавающим" осьминогом. Находки, обнаруженные в 11 метрах от Потемкинской лестницы, могут быть от 80 до 100 лет.

Фото: Pixabay