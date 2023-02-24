Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, дальше — трибунал

Генассамблея ООН приняла резолюцию о войне в Украине

В Нью-Йорке Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию к годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину. И за этот документ велись "дипломатические войны", о которых не говорили публично. Как и почему москва пыталась сорвать принятие резолюции? И каким именно образом документ открывает путь к созданию трибунала по военным преступлениям рф? Все детали — в материале из США.

"Заболтать, сорвать и саботировать"

В кулуарах штаб-квартиры ООН на 42-й улице на Манхеттене происходили "невидимые бои", когда представителей стран всячески уговаривали проголосовать против "украинской резолюции", воздержаться или, в крайнем случае, вообще не отдавать свой голос. Дипломатов "ловили" между заседаниями, уговаривали, напоминали об общем "советском прошлом", обещали "вечную благодарность и дружбу". Представители какой страны искали поддержки — догадаться не сложно.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель даже признался журналистам: "Россия пыталась на протяжении недели отвлечь, сорвать работу ООН, предпринимала всяческие маневры. Но это снова не удалось".

Жозеп Боррель. Фото United Nations

Насколько серьезными были усилия? Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (а он представляет в эти дни Украину и на этой сессии Генассамблеи, и на Совбезе) объяснил детальнее:

"То, что делает россия — кулуарную работу с государствами-членами, отговаривают их голосовать за резолюцию. Рассказывают абсолютно идиотские вещи о том, что резолюция "несбалансированная". Выставили как своего прокси — Беларусь, которая внесла поправки из серии "Рафик невиноват", если коротко их охарактеризовать. Внешне все так красиво, дипломатично идет — Генассамблея, выступления, но в это время в коридорах, в кабинетах и в телефонах — кровавая дипломатическая борьба за голоса".

Дмитрий Кулеба

"Российский лагерь": 2+5

Эта кампания "уговоров" в итоге мало что дала россии. Поправки Белоруси, о которых говорит Кулеба, зал отклонил. А когда дело дошло до финального голосования, оказалось, что против "Украинской резолюции" помимо москвы и Минска — только пять стран: КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея. А даже верные союзники москвы — те же Куба и Иран — воздержались, а Сербия, которую считали пророссийской, так и вовсе — поддержала Украину, голосовала "за".

Фото United Nations

Что еще важно — резолюция призывает к переговорам и к миру, но вот только понимание этого "мира" и этих "переговоров" — разное. Руками Белоруси кремль пытался "протащить" формулировку о "переговорах безо всяких условий". То есть, по сути, оставить всё, как есть сейчас, остановить будущее украинское контрнаступление, и вести дискуссию. Понимание Западных союзников Украины — другое, объяснила нам посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд:

"В резолюции мы призываем к переговорам, призываем обе стороны сесть вместе, призываем к миру. Но любое прекращение боевых действий требует, чтобы русские, которые инициировали боевые действия, прекратили войну! Они могут прекратить боевые действия просто сегодня, выведя свои войска из Украины, закончив войну, и после — начав переговоры. Если Украина перестанет воевать, Украина закончится как государство. Если россия перестанет воевать — война закончится".

Линда Томас-Гринфилд. Фото United Nations

Из этого ответа становится понятной переговорная тактика, которой придерживаются и Киев, и Вашингтон. Мир нужен, но не любой ценой — и тем более не ценой территориальных уступок. А условия — когда выходить на диалог — определят не Штаты, а Украина, — объясняет Посол Томас-Гринфилд.

"Не нам определять условия переговоров. Это украинцы должны решить, на каких условиях они будут вести диалог. Но что мы хотим сделать, так это поставить их (Украину. — Ред.) в максимально сильную позицию, чтобы когда диалог начнется — он был с позиции силы".

Путь к трибуналу

Может возникнуть вопрос — а ради чего, что называется, "ломали копья"? Что даёт эта резолюция, что за неё так серьезно бились и Киев, и партнеры? В кулуарах, сразу после голосования, украинские дипломаты объясняли, что документ развеял сразу три мифа. Что "Украину поддерживает только Запад" — ведь чтобы понять, что это неправда, достаточно посмотреть на перечень этих 141 государства! Что "от Украины, якобы, устали" — какая ж, мол, усталость, когда в главной мировой организации Украина на несколько дней — центральная тема. Ну а третий миф: что у россии, дескать, и союзники мощные, и международная поддержка. Ну вот они — "союзники", все пять. Когда не голосует даже лояльный к кремлю Туркменистан, когда воздерживаются Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, которых москва считала чуть ли не своей вотчиной.

Но самое главное — что эта резолюция открывает путь к принятию новой, об ответственности россии. Киев планирует предложить её на голосование Генассамблеи до конца весны, поясняет глава украинской дипломатии, Дмитрий Кулеба.

"Сначала план действительно был к годовщине принять резолюцию об ответственности. Но потом мы решили, что лучше принять мощный политический документ, а тематические резолюции перенести на следующие этапы. Там будет обо всех аспектах, в частности — что "поддерживается создание механизма для привлечения россии к ответственности за преступление агрессии"", — объяснил глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба. Фото United Nations

И голосование в годовщину начала вторжения мало того, что показало расклад сил, но и продемонстрировало, что 140 голосов — тот минимум, который набирается в зале, когда речь заходит об осуждении россии. А значит, даже не стоит выносить этот вопрос на Совбез, где у москвы есть право вето. Решение способна принять Генасаамблея — не "избранные", а весь мир в целом. И не через годы, а в момент, когда война еще в ее острой фазе.