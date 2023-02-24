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ООН поддержала Украину в годовщину начала войны: кто оказался в "лагере россии" и что означает этот документ

24 февраля 2023 09:03
tompson.jpg - Дилан Томпсон
Дилан Томпсон
Журналист
Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, дальше — трибунал
Генассамблея ООН приняла резолюцию о войне в Украине
tompson.jpg - Дилан Томпсон
Дилан Томпсон
Журналист

В Нью-Йорке Генеральная ассамблея ООН утвердила резолюцию к годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину. И за этот документ велись "дипломатические войны", о которых не говорили публично. Как и почему москва пыталась сорвать принятие резолюции? И каким именно образом документ открывает путь к созданию трибунала по военным преступлениям рф? Все детали — в материале из США.

"Заболтать, сорвать и саботировать"

В кулуарах штаб-квартиры ООН на 42-й улице на Манхеттене происходили "невидимые бои", когда представителей стран всячески уговаривали проголосовать против "украинской резолюции", воздержаться или, в крайнем случае, вообще не отдавать свой голос. Дипломатов "ловили" между заседаниями, уговаривали, напоминали об общем "советском прошлом", обещали "вечную благодарность и дружбу". Представители какой страны искали поддержки — догадаться не сложно.

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Резолюція ООН
Жозеп Боррель. Фото United Nations

Насколько серьезными были усилия? Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (а он представляет в эти дни Украину и на этой сессии Генассамблеи, и на Совбезе) объяснил детальнее:

"То, что делает россия — кулуарную работу с государствами-членами, отговаривают их голосовать за резолюцию. Рассказывают абсолютно идиотские вещи о том, что резолюция "несбалансированная". Выставили как своего прокси — Беларусь, которая внесла поправки из серии "Рафик невиноват", если коротко их охарактеризовать. Внешне все так красиво, дипломатично идет — Генассамблея, выступления, но в это время в коридорах, в кабинетах и в телефонах — кровавая дипломатическая борьба за голоса".

 

Резолюція ООН
Дмитрий Кулеба

"Российский лагерь": 2+5

Эта кампания "уговоров" в итоге мало что дала россии. Поправки Белоруси, о которых говорит Кулеба, зал отклонил. А когда дело дошло до финального голосования, оказалось, что против "Украинской резолюции" помимо москвы и Минска — только пять стран: КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея. А даже верные союзники москвы — те же Куба и Иран — воздержались, а Сербия, которую считали пророссийской, так и вовсе — поддержала Украину, голосовала "за".

Резолюція ООН
Фото United Nations

Что еще важно — резолюция призывает к переговорам и к миру, но вот только понимание этого "мира" и этих "переговоров" — разное. Руками Белоруси кремль пытался "протащить" формулировку о "переговорах безо всяких условий". То есть, по сути, оставить всё, как есть сейчас, остановить будущее украинское контрнаступление, и вести дискуссию. Понимание Западных союзников Украины — другое, объяснила нам посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд:

"В резолюции мы призываем к переговорам, призываем обе стороны сесть вместе, призываем к миру.  Но любое прекращение боевых действий требует, чтобы русские, которые инициировали боевые действия, прекратили войну! Они могут прекратить боевые действия просто сегодня, выведя свои войска из Украины, закончив войну, и после — начав переговоры. Если Украина перестанет воевать, Украина закончится как государство. Если россия перестанет воевать — война закончится".

 

Резолюція ООН
Линда Томас-Гринфилд. Фото United Nations

Из этого ответа становится понятной переговорная тактика, которой придерживаются и Киев, и Вашингтон. Мир нужен, но не любой ценой — и тем более не ценой территориальных уступок. А условия — когда выходить на диалог — определят не Штаты, а Украина, — объясняет Посол Томас-Гринфилд.

"Не нам определять условия переговоров. Это украинцы должны решить, на каких условиях они будут вести диалог. Но что мы хотим сделать, так это поставить их (Украину. — Ред.) в максимально сильную позицию, чтобы когда диалог начнется — он был с позиции силы".

Путь к трибуналу

Может возникнуть вопрос — а ради чего, что называется, "ломали копья"? Что даёт эта резолюция, что за неё так серьезно бились и Киев, и партнеры? В кулуарах, сразу после голосования, украинские дипломаты объясняли, что документ развеял сразу три мифа. Что "Украину поддерживает только Запад" — ведь чтобы понять, что это неправда, достаточно посмотреть на перечень этих 141 государства! Что "от Украины, якобы, устали" — какая ж, мол, усталость, когда в главной мировой организации Украина на несколько дней — центральная тема. Ну а третий миф: что у россии, дескать, и союзники мощные, и международная поддержка. Ну вот они — "союзники", все пять. Когда не голосует даже лояльный к кремлю Туркменистан, когда воздерживаются Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, которых москва считала чуть ли не своей вотчиной.

Но самое главное — что эта резолюция  открывает путь к принятию новой, об ответственности россии. Киев планирует предложить её на голосование Генассамблеи до конца весны, поясняет глава украинской дипломатии, Дмитрий Кулеба.

"Сначала план действительно был к годовщине принять резолюцию об ответственности. Но потом мы решили, что лучше принять мощный политический документ, а тематические резолюции перенести на следующие этапы. Там будет обо всех аспектах, в частности — что "поддерживается создание механизма для привлечения россии к ответственности за преступление агрессии"", — объяснил глава МИД Украины.

Резолюція ООН
Дмитрий Кулеба. Фото United Nations

И голосование в годовщину начала вторжения мало того, что показало расклад сил, но и продемонстрировало, что 140 голосов — тот минимум, который набирается в зале, когда речь заходит об осуждении россии. А значит, даже не стоит выносить этот вопрос на Совбез, где у москвы есть право вето. Решение способна принять Генасаамблея — не "избранные", а весь мир в целом. И не через годы, а в момент, когда война еще в ее острой фазе.

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