Итоги Парламентской ассамблеи Совета Европы – главное

Выступление Елены Зеленской на Парламентской ассамблее Совета Европы. Фото: Council of Europe

Целую неделю 24-28 апреля в Страсбурге проходит сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой принимают участие депутаты парламентов 46 государств-членов СЕ. Это очередная сессия, которая с начала российской войны против Украины системно выносит вопросы поддержки и помощи Украине в главные пункты повестки дня, дебатов и резолюций.

Ассамблея — снова первая в своих оценках и решениях

Бесспорно, главным событием этой сессии ПАСЕ стало решение Ассамблеи признать признаки и доказательства геноцида в принудительном перемещении Россией украинских детей в РФ или оккупированных территориях, а также системные действия РФ, направленные на уничтожение их украинской идентичности.

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Это решение содержится в резолюции ПАСЕ "Депортация и принудительное перемещение украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию или на временно оккупированные украинские территории: создать условия для их безопасного возвращения, прекратить эти преступления и наказать виновных", проголосованную по итогам срочных дебатов 27 апреля.

То есть фиксация элементов и доказательств преступления геноцида впервые прошла в международном документе столь высокого уровня.

"Российская Федерация часто навязывает им российское гражданство, что также приводит к нарушению права детей на идентичность и способствует незаконному усыновлению украинских детей российскими семьями. Такая практика запрещена в соответствии с международным гуманитарным, правозащитным и уголовным правом, и заслуживает судебного преследования за военные преступления и преступления против человечности", — отмечает Ассамблея.

Дебаты Парламентской ассамблеи Совета Европы. Фото: Council of Europe

При этом ПАСЕ подчеркнула систематический характер принудительного перемещения и депортации, что свидетельствует о неслучайности и запланированности этих преступлений и намерении уничтожить украинскую идентичность.

Также в резолюции отмечается, что, по данным украинского правительства, по состоянию на середину апреля 2023 установлено 19 384 детей, депортированных в РФ, из которых только 361 были возвращены домой. В то же время реальное количество детей намного больше. "Остается еще много тысяч детей и других гражданских лиц, судьба которых должна быть выяснена", — говорится в документе.

В то же время парламентарии поздравили выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, а также отметили необходимость наказания самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

В проведении дебатов по принудительному перемещению украинцев по видеосвязи приняла участие и первая леди Украины Елена Зеленская.

Выступление Елены Зеленской на дебатах, ПАСЕ. Фото: Council of Europe

Она отметила: "Гаагский суд назвал двух подозреваемых, но на самом деле их тысячи, потому что это не случайное преступление. Это целая политика, и целый сознательный механизм России — отчуждать наших детей, лишая их семей, имен, языка, корней".

Стоит напомнить, что именно ПАСЕ в марте 2022 года стала первой международной организацией, которая единогласно исключила из своего состава Россию из-за начала агрессии против Украины, а в октябре первой приняла резолюцию, в которой объявила режим РФ террористическим. Тогда же Ассамблея проголосовала за ускорение создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины и создание комплексного международного механизма компенсации, включая международный реестр убытков.

Исландия: поддержка и солидарность с Украиной является одним из главных приоритетов предстоящего саммита

Особенностью текущей сессии ПАСЕ является то, что она последняя перед саммитом глав государств и правительств всех 46 стран Совета Европы, который состоится 16-17 мая в Рейкьявике (Исландия). Так что вопросы приоритетов саммита активно поднимались во время заседания парламентариев в Страсбурге.

И как показали прения и решения ПАСЕ, во многом эти приоритеты касаются вопросов противостояния Украины российской агрессии. По большому счету, именно эта развязанная Россией война и решение международного сообщества единодушно поддержать Украину и стали причиной созыва Совета Европы саммита руководителей государств-членов. Ведь это будет только четвертый саммит за 74-летнюю историю организации (последний созывался 18 лет назад), и он должен ответить на исключительные вызовы, связанные именно с войной в Украине.

Так, министр иностранных дел Исландии Тордис Гилфадоттир, которая сейчас возглавляет Комитет министров Совета Европы, на открытии сессии ПАСЕ в своем выступлении заявила, что Украина и фундаментальные ценности будут занимать первое место в повестке дня саммита в Рейкьявике.

Выступление министра иностранных дел Исландии Тордис Гилфадоттир, ПАСЕ. Фото: Council of Europe

Она особо отметила важность создания в Совете Европы специального Реестра убытков, чтобы РФ понесла ответственность за совершенные им преступления.

"Реестр, созданный под эгидой Совета Европы и при широкой поддержке великих наций мира, станет исторической возможностью для нашей Организации. Но, прежде всего, важным шагом к ответственности за совершенные преступления во время этой жестокой войны, а также сильным сигналом поддержки Украины", — отметила глава МИД Исландии.

В то же время, почетный гость ПАСЕ, президент Исландии Гудни Йоханнессон во время сессии ответов на вопросы парламентариев заявил о поддержке создания специального трибунала.

Президент Исландии Гудни Йоханнессон, ПАСЕ. Фото: Council of Europe

"Мы должны продолжать осуждать это нарушение международного права и международных стандартов. Вот почему мы все надеемся, что саммит в Рейкьявике даст четкие результаты: возобновленную преданность нашим общим демократическим ценностям, сильную поддержку Украины и мощные средства, чтобы заставить виновных в преступлениях, совершенных во время этой ужасной войны ответить за свои действия", — подчеркнул президент Исландии.

Свои ожидания по поводу следующего саммита во время уже упомянутых дебатов выразил и главный докладчик, депутат португальского парламента Пауло Пис. Он заявил, что саммит в Рейкьявике должен сыграть важную роль в усилиях по помощи украинским властям вернуть похищенных украинских детей.

Агрессия РФ против Украины и ее последствия для Европы и мира — в центре дискуссий

Необходимость установления ответственности за преступления, совершенные Россией в Украине — как условия справедливого и крепкого мира — подчеркнула и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, ПАСЕ. Фото: Council of Europe

По ее словам, создание Реестра ущерба в Совете Европы имеет глобальное измерение для выявления вместе с подтверждающими документами элементов, которые должны установить ущерб, потери или ущерб, причиненный в результате российской агрессии против Украины, а также требования о компенсации.

Президент ПАСЕ Тини Кокс отметил: "Естественно, что российская агрессия против Украины и ее последствия для Европы и мира будут в центре дискуссий на саммите в Рейкьявике. Этот вопрос также остается в центре дебатов нашей Парламентской ассамблеи".

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс. Фото: Council of Europe

В контексте проведения саммита, где ожидается принятие ряда решений лидерами европейских государств, опять-таки неоднократно звучал тезис о необходимости скорейшего создания специального международного криминального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. И соответственно, об активной и ведущей роли Совета Европы в его создании.

В свою очередь, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, представляя Ассамблее свой годовой отчет о деятельности за 2022 год, констатировала, что военная агрессия России против Украины привела к серьезным и массовым нарушениям прав человека и международного гуманитарного права.

Она особо отметила нарушение прав человека украинских детей, которые были разведены со своими семьями или законными опекунами и перевезены в РФ или на временно оккупированные территории Украины.

Также комиссар СЕ акцентировала внимание на ситуации с правами человека крымских татар, отметив необходимость усилить голос крымскотатарских правозащитников и жертв репрессий, и привлечь внимание к многолетней борьбе крымских татар за достоинство и права человека.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, ПАСЕ. Фото: Council of Europe

"Важно, чтобы международное сообщество продолжало поддерживать национальную систему правосудия в Украине и украинских правозащитников, документирующих факты преступлений и нарушений прав человека. А также расследование универсальной юрисдикции в нескольких европейских странах. Ужасные преступления, совершенные российскими войсками в Украине, не должны остаться безнаказанными", — подчеркнула комиссар Совета Европы по правам человека.

Конечно, во время текущей сессии Ассамблея рассматривала и другие вопросы, в частности, необходимость усиления таких органов Совета Европы, как Европейский суд по правам человека или Венецианской комиссии, а также провела ряд дебатов и приняла решение по другим актуальным вопросам. Но главными ее итогами все же стали "украинские".

Поэтому квинтэссенцией текущей сессии ПАСЕ можно определить слова депутата от Ирландии Фионы О'Локлин, которая в своем докладе на дебатах #RoadToReykjakik отметила:

"Российская Федерация пишет кровавую страницу в истории Европы, ведя варварскую захватническую войну для достижения своих империалистических целей. Именно потому, что наши глубочайшие ценности нарушены, мы должны подтвердить свою идентичность. Саммит в Рейкьявике является ответом государств-членов на агрессию Российской Федерации против Украины".