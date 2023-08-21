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Передача Украине ракет Taurus: Резников рассказал о дискуссиях в правительстве Германии

21 августа 2023 04:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Передача Украине ракет Taurus: Резников рассказал о дискуссиях в правительстве Германии
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: BBC
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что он знает о дискуссии в правительстве Германии о передаче ракет Taurus Украине. Украина предпринимает дипломатические усилия, чтобы решение немцев было положительным.

Об этом сообщает "24 Канал".

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"Политическое решение парламента Германии дает больше оптимизма, но окончательное решение принимает правительство. Там такое решение еще не принято. Однако мне известно, что дискуссия среди членов правительства продолжается. Мы предпринимаем определенные усилия политического и международного характера, чтобы помочь в этой дискуссии принять решение на пользу Украины", — пояснил Резников.

Он заявил, что не хотел бы комментировать, о чем между собой общаются его коллеги из Берлина и Вашингтона.

"Когда была дискуссия о танках, то тоже для принятия решения немецким правительством было важно, чтобы их танки не были первыми на поле боя в Украине против России. Поэтому мы в своих коммуникациях убедили партнеров из Великобритании, Франции и США о предоставлении нам Challenger, Abrams и легких французских танков АМХ-10 и это дало больше политической смелости немецким коллегам принять решение по Leopard", — напомнил Резников.

По состоянию на сегодняшний день, по словам министра, коалиция средств поражения с самолета на землю "длинной руки" уже создана.

"В ней уже есть французы и британцы. Поэтому при принятии решения немецким правительством - они будут присоединяться к существующей коалиции, поэтому не будут первыми", — подчеркнул он.

Напомним, что Германия может передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Они помогут ВСУ быстрее отвоевать захваченные оккупантами территории.

Также мы сообщали, что Украина может получить очередную партию дальнобойного оружия западных партнеров. В немецком парламенте заявили, что ВСУ необходимо передать крылатые ракеты Taurus, аналоги которых уже находятся на вооружении украинской армии.

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