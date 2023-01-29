Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Американец после перелома спины установил рекорд Гиннеса на девятиметровом одноколесном велосипеде arrow

Американец после перелома спины установил рекорд Гиннеса на девятиметровом одноколесном велосипеде

29 января 2023 19:26
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Американец после перелома спины установил рекорд Гиннеса на девятиметровом одноколесном велосипеде
Мужчина повторил трюк на испанском шоу талантов
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Житель штата Флорида (США) 25-летний Уэсли Уильямс, известный как "чудо на одном колесе", поднял искусство езды на одноколесном велосипеде на беспрецедентно новые высоты. Он построил и успешно проехался на одноколесном велосипеде, высота которого 9,71м.

Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Читайте также:

Подробности

Уэсли побил собственный рекорд чуть больше года спустя после того, как сломал спину во время полуфинала "Испания имеет талант 2021". Во время выступления моноколесо мужчины вышло из строя, в результате чего он упал на пол с более восьми метров.

Он получил чрезвычайно тяжелые травмы, которые требовали пяти операций, двух металлических пластин, 35 винтов и 83 швов. Позже Уэсли рассказал, что инцидент едва не парализовал его.

Через два месяца после несчастного случая он поделился в своем Instagram, что ходил в ортопедических ботинках с помощью ходунков, "намного опережая любые прогнозы врачей".

После продолжительного восстановления мужчина продолжил свое дело. Он вернулся на сцену шоу "Испания имеет талант", чтобы закончить то, что начал. Уэсли проехался на одноколесном велосипеде высотой 9,71 м, однако был привязан к ремням. Мужчина отметил, что несмотря на серьезные травмы нет ничего невозможного.

рекорд

рекорд

В настоящее время Уэсли принимает участие в 45-м Международном фестивале цирка Монте-Карло, где выступает с другими известными артистами.

"Это мечта каждого циркового артиста. В детстве я часто говорил своей маме: "Мама, ты думаешь, смогу ли я однажды выступить в Монте-Карло?". Теперь мое время пришло, и я готов отдать все, что имею. Я всю свою жизнь ждал этого момента!", — сказал Уэсли.

Напомним, самый быстрый в мире квадрокоптер попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Также мы писали, что братья из Дании попали в Книгу рекордов Гиннеса благодаря покемонам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

20:32 Умер известный украинский поэт-шестидесятник Дмитрий Павлычко

Эксклюзив

20:00 Несокрушимая и счастливая: вечерние эмоции заснеженной Одессы через объектив Новини.LIVE

19:59 Армия рф начала наступательные действия на Лиманском направлении, — Генштаб

19:57 Новак Джокович, отец которого оскандалился с символикой рф, в десятый раз победил на Australian Open

19:35 Джиган снова убегает: рэпер из Одессы планирует получить гражданство Израиля

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:09 Какие продукты всегда следует покупать замороженными: советы экспертов

19:00 Какой праздник отмечают 30 января: приметы, традиции и запреты в этот день

18:55 Лучше на маршрутке: в понедельник в Одессе не будет работать электротранспорт

18:52 Зеленский провел заседание Ставки: подробности

18:34 Пес Патрон будет сотрудничать с monobank: детям понравится

Эксклюзив

17:25 Купить поесть и заплатить за коммуналку: сколько одесситам нужно зарабатывать в месяц для комфортной жизни

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Новина з відео

14:45 Враг готов к новому удару с Черного моря, — Братчук

Эксклюзив

14:00 Одесса в снегу: эмоции зимнего города в объективе фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 29 января: Девам — романтический вечер, Водолеям — взрыв эмоций

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:44 "Мозги на деревьях висели": оккупант рассказывает о точных ударах ВСУ и панических настроениях среди захватчиков

Новина з відео

22:00 "Это нужно для защиты жизней": Зеленский рассказал, в каком оружии нуждается Украина

Новина з відео

15:50 "Отправили на орбиту": в Луганской области украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов

Новина з відео

14:40 Зима свирепствует: как Одесса преодолевает непогоду из-за объектива Новини.LIVE

Новина з відео

12:02 Археологи в Египте нашли город римской эпохи, которому 1800 лет

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Эксклюзив

11:00 Одесские рынки заполонили импортные продукты: насколько сильно это повлияло на цены

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 45-я. В Беларуси начали исчезать "чмобики"

Эксклюзив

20:30 "Решение яркое и приятное, но поднимает множество вопросов": архитектор Мария Янушкевич об Одессе под охраной ЮНЕСКО

Актуальное по теме

None 29 Январь 20:33

Умер известный украинский поэт-шестидесятник Дмитрий Павлычко

None 29 Январь 19:11

Несокрушимая и счастливая: вечерние эмоции заснеженной Одессы через объектив Новини.LIVE

None 29 Январь 20:08

Армия рф начала наступательные действия на Лиманском направлении, — Генштаб

None 29 Январь 19:57

Новак Джокович, отец которого оскандалился с символикой рф, в десятый раз победил на Australian Open

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB