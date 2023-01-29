Американец после перелома спины установил рекорд Гиннеса на девятиметровом одноколесном велосипеде

Мужчина повторил трюк на испанском шоу талантов

Житель штата Флорида (США) 25-летний Уэсли Уильямс, известный как "чудо на одном колесе", поднял искусство езды на одноколесном велосипеде на беспрецедентно новые высоты. Он построил и успешно проехался на одноколесном велосипеде, высота которого 9,71м.

Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса.

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Уэсли побил собственный рекорд чуть больше года спустя после того, как сломал спину во время полуфинала "Испания имеет талант 2021". Во время выступления моноколесо мужчины вышло из строя, в результате чего он упал на пол с более восьми метров.

Он получил чрезвычайно тяжелые травмы, которые требовали пяти операций, двух металлических пластин, 35 винтов и 83 швов. Позже Уэсли рассказал, что инцидент едва не парализовал его.

Через два месяца после несчастного случая он поделился в своем Instagram, что ходил в ортопедических ботинках с помощью ходунков, "намного опережая любые прогнозы врачей".

После продолжительного восстановления мужчина продолжил свое дело. Он вернулся на сцену шоу "Испания имеет талант", чтобы закончить то, что начал. Уэсли проехался на одноколесном велосипеде высотой 9,71 м, однако был привязан к ремням. Мужчина отметил, что несмотря на серьезные травмы нет ничего невозможного.

В настоящее время Уэсли принимает участие в 45-м Международном фестивале цирка Монте-Карло, где выступает с другими известными артистами.

"Это мечта каждого циркового артиста. В детстве я часто говорил своей маме: "Мама, ты думаешь, смогу ли я однажды выступить в Монте-Карло?". Теперь мое время пришло, и я готов отдать все, что имею. Я всю свою жизнь ждал этого момента!", — сказал Уэсли.

Напомним, самый быстрый в мире квадрокоптер попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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