Польша планирует сократить импорт российской нефти более чем вдвое
В этом месяце Польша планирует более чем вдвое сократить импорт российской сырой нефти через нефтепровод "Дружба". Страна разрывает сделки с москвой.
Об этом пишет Bloomberg.
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Согласно данным двух осведомленных в этом вопросе людей, которые пожелали остаться неназванными, в феврале объем потока запланирован на уровне около 220 000 тонн — примерно 58 000 баррелей в день, что ниже по сравнению с 500 000 тонн в январе.
Контролируемый государством польский нефтеперерабатывающий завод PKN Orlen решил не продлевать контракт с российским нефтяным гигантом ПАО "Роснефть", который истек в прошлом месяце. Другой контракт с ПАО "Татнефть" все еще действует.
В то время как российские трубопроводные потоки освобождены от запрета на импорт европейского союза, который вступил в силу 5 декабря, Польша и Германия пообещали, что прекратят закупки у россии до конца 2022 года в знак осуждения российского вторжения в Украину.
Польские официальные лица отмечали, что стране могут потребоваться санкции ЕС, чтобы остановить импорт по трубопроводу. Запросы польских потребителей на этот год составили 3 млн тонн сырой нефти, сообщил в конце 2022 года глава российского нефтепроводного оператора ПАО "Татнефть" Николай Токарев.
Напомним, эксперты спрогнозировали потери в экономике россии из-за введения эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля.