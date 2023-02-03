Польша планирует сократить импорт российской нефти более чем вдвое

Уменьшение объема планируется уже в этом месяце

В этом месяце Польша планирует более чем вдвое сократить импорт российской сырой нефти через нефтепровод "Дружба". Страна разрывает сделки с москвой.

Об этом пишет Bloomberg.

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Согласно данным двух осведомленных в этом вопросе людей, которые пожелали остаться неназванными, в феврале объем потока запланирован на уровне около 220 000 тонн — примерно 58 000 баррелей в день, что ниже по сравнению с 500 000 тонн в январе.

Контролируемый государством польский нефтеперерабатывающий завод PKN Orlen решил не продлевать контракт с российским нефтяным гигантом ПАО "Роснефть", который истек в прошлом месяце. Другой контракт с ПАО "Татнефть" все еще действует.

В то время как российские трубопроводные потоки освобождены от запрета на импорт европейского союза, который вступил в силу 5 декабря, Польша и Германия пообещали, что прекратят закупки у россии до конца 2022 года в знак осуждения российского вторжения в Украину.

Польские официальные лица отмечали, что стране могут потребоваться санкции ЕС, чтобы остановить импорт по трубопроводу. Запросы польских потребителей на этот год составили 3 млн тонн сырой нефти, сообщил в конце 2022 года глава российского нефтепроводного оператора ПАО "Татнефть" Николай Токарев.

Напомним, эксперты спрогнозировали потери в экономике россии из-за введения эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля.