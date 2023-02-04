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В США сбили китайский шар-шпион

4 февраля 2023 22:39
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
В США сбили китайский шар-шпион
Сбивание воздушного шара / Фото: REUTERS/Allison Joyce
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

В США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар. Его считали шпионским.

Об этом информирует CNN.

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Президент США Джо Байден заявил, что миссия по сбитию предположительно китайского шпионского воздушного шара у восточного побережья в субботу была успешной.

"В среду, когда меня проинформировали о воздушном шаре, я приказал Пентагону сбить его", — сказал Байден.

Что известно о шпионском шаре Китая

В воздушном пространстве США обнаружили шпионский воздушный шар, поступивший из Китая. Власти внимательно следили за траекторией передвижения летучего объекта, а американские политики обратились к китайским коллегам.

В CNN рассказали, что первыми о летучем объекте известили пилоты, летающие на больших высотах. Они заметили вероятный китайский воздушный шар-шпион, когда он дрейфовал над центральными Соединенными Штатами.

"Заброшенный воздушный шар дрейфует", — отметил экипаж частного самолета Cessna Citation и добавил, что он находится в 32 км к северу от международного аэропорта Канзас-Сити.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что откладывает свою поездку в Китай на эти выходные в связи с тем, что, вероятно, китайский шпионский воздушный шар следует через США.

"Мы уверены, что это китайский воздушный шар для наблюдения", — сказал он и добавил, что это может "вредить" дискуссиям, которые официальные лица планировали провести во время его визита. Также он добавил, что США и Китай будут поддерживать открытые линии связи по вопросам воздушного шара.

"Как только мы обнаружили воздушный шар, правительство США немедленно приняло меры по защите от сбора конфиденциальной информации. Мы общались с правительством КНР непосредственно через несколько каналов по этому вопросу. Члены моей команды консультировались с нашими партнерами в других агентствах и в Конгрессе. Мы также привлекли наших близких союзников и партнеров, чтобы сообщить им о присутствии воздушного шара наблюдения в нашем воздушном пространстве", — сказал Блинкен на пресс-конференции в пятницу.

Впоследствии Блинкен заявил, что первый шаг к борьбе с подозреваемым китайским шпионским воздушным шаром, летящим над Соединенными Штатами, прост — вывести его из воздушного пространства США.

Между тем известные лидеры республиканцев, включая бывшего президента Дональда Трампа, критикуют администрацию президента Джо Байдена за то, что она не сбила с неба вероятный китайский воздушный шар наблюдения. Они начали поститься в соцсетях призывы к сбитию воздушного шара, а также обвинили Байдена в том, что он "позволяет ходить Китаю в гости в США".

Представитель Пентагона заявил, что сбитие этого шара образует большое обломочное поле и может убить людей на земле. Однако там отказались отвечать на запрос журналистов о том, будут ли сбивать летучий объект из Китая, если он будет пролетать над водоемом.

Между тем, в МИД Китая заявили: "Беспилотный китайский дирижабль, вошедший в воздушное пространство США, был полностью случайностью, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, и эти факты очень очевидны".

Там добавили, что он не несет никакой угрозы безопасности США и оказался в воздушном пространстве из-за ветра.

"Дирижабль носит гражданский характер и используется для научных исследований, таких как метеорология. Под влиянием западного ветра и ограниченных возможностей управления дирижабль серьезно отклонился от запланированного маршрута", — сказал спикер.

Напомним, Министерство обороны США в пятницу, 3 февраля, объявило о новом пакете военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов. Он включает, в частности, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

 

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