В рф следят за сообщениями в Интернете о состоянии здоровья путина

Все данные о состоянии российского диктатора вносятся в таблицу

Роскомнадзор ежедневно отслеживает посты в Интернете о здоровье владимира путина. Все найденные публикации собираются в таблице.

Об этом сообщает портал "Агентство", ссылаясь на белорусских хакеров "Киберпартизаны".

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Среди обнародованных хакерами внутренних документов Роскомнадзора, "Агентство" нашло несколько десятков таблиц с одинаковым заголовком "критическое состояние здоровья президента рф в.в. путина". Документы были созданы с апреля по октябрь 2022 года.

Каждый мониторинг представляет собой таблицу Excel, которая содержит посты о здоровье президента за одни сутки. Один обзор включает от 50 до 1 400 постов и комментариев в соцсетях со ссылками. Большинство публикаций были сделаны в "Одноклассниках"," ВКонтакте" и Telegram. Часть сообщений, включенных в мониторинг, не имеют отношения к здоровью российского диктатора, это пересказ его заявлений на тему медицины или вручение наград врачам.

Количество публикаций в мониторинге сильно зависит от новостной повестки. Обсуждения болезней президента обычно активизируется после сообщений крупных СМИ или популярных блогеров на эту тему. Например, 27 апреля из 153 сообщений мониторинга 9 постов посвящены тому, что путин "хромал и гримасничал" на встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом после встречи писала газета The Sun.

Мониторинг, составленный 22 мая 2022 года, насчитывает 594 сообщения. Почти все — посты о том, что "у путина рак". В основном это ссылки на интервью, которое дал политолог Валерий Соловей, утверждавший, что президент страдает онкологическим заболеванием.

Рак у путина — практически единственная тема мониторинга от 1 июня, который состоит из 1 360 сообщений. Около половины из них — ссылки на видео в YouTube-канале "Обманутый россиянин", в котором обсуждается эта тема.

Кроме того, в октябрьских отчетах Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) была информация, что путин страдает шизофренией. В мониторингах от 9 и 15 октября встречаются 3 и 5 постов о деменции у российского президента.

Напомним, в украинской разведке убеждены, что путин болен раком и умрет очень быстро. Впрочем, глава ведомства Кирилл Буданов считает, что произойдет уже после победы Украины в войне с россией.