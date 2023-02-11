В Бразилии молния попала в статую Христа-Спасителя

Молния попала в статую ночью

В Бразилии вчера, 10 февраля, молния попала в 39-метровую статую Христа-Спасителя. Явление успели зафиксировать.

Кадры по попаданию молнии в статую Христа-Спасителя опубликовал фотограф Фернандо Брага в Instagram.

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На кадрах видно, как молния попадает прямо в статую Христа-Спасителя.

Напомним, учёные впервые продемонстрировали работу мощного лазера, который может изменить путь молнии в небе. Исследователи говорят, что это своего рода высокотехнологичный "молот Тора".

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