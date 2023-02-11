Впервые за 35 лет на границе Турции с Арменией открыли пункт пропуска для доставки гумпомощи

Аликанский пограничный пункт последний раз использовался во время землетрясения в Армении / Фото: Anadolu Agency

В Турцию продолжает поступать помощь из соседних стран из-за землетрясений, которые называют "катастрофой века" и затронули 10 провинций. Впервые за 35 лет на границе Турции с Арменией открыли пункт пропуска для доставки гуманитарных грузов.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

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Пять грузовиков с гуманитарной помощью из Армении пересекли границу через пункт пропуска Аликан в провинции Игдир на востоке Турции.

Специальный представитель Турции по обсуждению шагов по нормализации отношений с Арменией Сердар Килич поблагодарил руководство внешнеполитического ведомства Армении за помощь.

Аликанский пограничный пункт последний раз использовался во время землетрясения в Армении. Тогда Турция направляла в пострадавшие районы помощь.

Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.

"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.

Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране. Известно, что глава дипломатии ЕС Боррель и генсек Североатлантического союза Столтенберг уже ведут переговоры.