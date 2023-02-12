Германия не будет проводить эксгумацию 200 военных, погибших в тоннеле во Франции 115 лет назад
Германия отказалась от эксгумации и перезахоронения более 200 своих военных, погибших в результате обрушения тоннеля на северо-востоке Франции во время Первой мировой войны. В то же время, французская сторона позволила создать мемориал на этом месте.
Об этом сообщает CNN.
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Подробности
Решение об отказе от эксгумации объявила немецкая госкомиссия по захоронениям и французская сторона 10 февраля.
Что известно
Более 200 немецких военных навсегда остались под завалами тоннеля Винтерберг в мае 1917 года во время жестоких боев вокруг Шмен де Дам, севернее Реймса.
Тоннель Винтерберга — это большое инженерное сооружение. Его длина 300 м, а глубина — около 20 м. Он придуман немецким командованием для того, чтобы войска имели безопасное сообщение между "нулем" и ближайшим тылом, а также меньше страдали от артиллерии врага.
Французская сторона вычислила координаты входа в тоннель и метко попала туда из артиллерии. Его завалило, а расположенные внизу боеприпасы начали взрываться, при этом участок и дальше накрывали артиллерийским огнем. Из более 200 человек выжило только трое.
После Первой мировой войны об этом инциденте забыли. Со временем начались попытки разыскать места входа в тоннель. В 2020 году группа историков-любителей их нашла.
В 2021-2022 годах Франция и Германия пытались провести раскопки с целью эксгумации солдат, чтобы похоронить их. Однако со временем от работы отказались.
По словам спикера немецкой госкомиссии по вопросам захоронений, добраться до останков в условиях местных грунтов оказалось очень сложно. В то же время были риски из-за неразорванных боеприпасов.
Поисковая команда несколько раз попыталась открыть тоннель и продвинулась более чем на 60 метров. Однако в той зоне остатки погибших солдат не обнаружили.
Напомним, прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и экспертами в рамках уголовного производства провели эксгумацию и осмотр тел двух жителей пгт Большая Александровка Херсонской области. Они погибли от рук оккупантов.