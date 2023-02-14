НАТО разрабатывает инструкции по участию государств альянса в конфликте высокой интенсивности, — СМИ
Страны НАТО разрабатывают инструкции по участию государств альянса в конфликте высокой интенсивности. Речь идет о применении Статьи 5 о взаимозащите или на случай военных действий за пределами этой статьи.
Об этом пишет Bloomberg.
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Министры обороны стран НАТО на заседании в Брюсселе на этой неделе подпишут новые политические руководящие принципы. В них будут изложены инвестиционные требования к подготовке членов альянса к любой потенциальной будущей военной деятельности.
Как утверждают источники, в секретном документе будут спланированы пути для одновременного участия стран НАТО в конфликте высокой интенсивности, так называемом конфликте по Статье 5, в котором союзникам придется защищать друг друга, а также на случай военных событий за пределами действия Статьи 5.
Стоит отметить, Статья 5 — это положение НАТО о взаимной обороне, предусматривающее защиту всеми союзниками одного государства-члена, если оно подверглось нападению.
Высокопоставленный чиновник НАТО говорит, что членам альянса будет предложено переориентировать инвестиции на силы и средства, необходимые для коллективной обороны, такие как более тяжелые войска, а также более мощная противовоздушная и противоракетная оборона.
Кроме того, в документе будет отмечена необходимость увеличения инвестиций в цифровую модернизацию и на необходимости комплексного использования данных, полученных от вооруженных сил. После принятия руководящих принципов военное командование НАТО в течение следующих месяцев детально разработает требования для каждого члена альянса.
Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что через год войны владимир путин не готовится к миру. Более того, он предпринимает новые наступательные действия.