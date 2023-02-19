Израиль нанес авиаудару по центру Дамаска: 15 человек погибли

Израиль нанес авиаудар по центру Дамаска: 15 человек погибли
Израиль нанес авиаудар по зоне строгой безопасности сирийской столицы Дамаска. В результате атаки погибли до 15 человек.
Об этом сообщает The Guardian.
-
В Черном море россия держит ракетоносители, но "Калибров" не хватает, — Гуменюк
-
Россия национализировала в Крыму около 700 украинских объектов
-
Кадыров отверг предложение Пригожина присоединиться к информационной кампании против минобороны рф, — ISW
-
Танцы с кувалдой: пропагандисты рф хотят показать массовое присутствие "вагнеровцев" на войне
-
ВСУ ликвидировали почти 600 оккупантов за сутки: общие потери противника по состоянию на 19 февраля
-
Самолетом в Грецию: Данченко перевез на лечение АЕК
-
Ни поесть, ни помыться: в Крыму родственники российских солдат массово жалуются на их обеспечение
-
Китай хочет незаметно оказывать нелетальную военную помощь россии для войны против Украины, — СМИ
-
Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП
-
Облачно, но без осадков: какой будет погода в Одессе и области сегодня
Подробности
Целенаправленный удар повредил несколько зданий в густонаселенном районе, где многоэтажные дома охраны расположены в жилых районах.
Военный представитель Израиля отказался от комментариев. Сирийская обсерватория по соблюдению прав человека заявила, что в результате авиаудара погибли 15 человек, в том числе гражданские.
Пока не известно, был ли удар направлен против конкретного человека.
Израиль в течение нескольких лет бил по спонсируемым Ираном поставкам оружия и местам дислокации персонала в Сирии.
Напомним, российские захватчики мечтают бежать на войну в Сирию из ада, который им устраивают украинские защитники. Оккупант жаловался своей жене на то, что, имея опыт участия в сирийской войне, он не одержал легкой победы в Украине.
Также мы писали, что Сирия в 2022 году резко нарастила импорт пшеницы из оккупированного россией Крыма. Объем зерна, который отправляют из Севастопольского порта, повысился в 17 раз.