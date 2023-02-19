Израиль нанес авиаудару по центру Дамаска: 15 человек погибли

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Израиль нанес авиаудар по зоне строгой безопасности сирийской столицы Дамаска. В результате атаки погибли до 15 человек.

Об этом сообщает The Guardian.

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Целенаправленный удар повредил несколько зданий в густонаселенном районе, где многоэтажные дома охраны расположены в жилых районах.

Военный представитель Израиля отказался от комментариев. Сирийская обсерватория по соблюдению прав человека заявила, что в результате авиаудара погибли 15 человек, в том числе гражданские.

Пока не известно, был ли удар направлен против конкретного человека.

Израиль в течение нескольких лет бил по спонсируемым Ираном поставкам оружия и местам дислокации персонала в Сирии.

Напомним, российские захватчики мечтают бежать на войну в Сирию из ада, который им устраивают украинские защитники. Оккупант жаловался своей жене на то, что, имея опыт участия в сирийской войне, он не одержал легкой победы в Украине.

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