В россии по просьбе семьи закрыли дело против известного неонациста Тесака
Московский городской суд закрыл уголовное дело в отношении известного неонациста Максима Марцинкевича, известного как "Тесак". Об этом судебную инстанцию попросили родственники умершего радикала.
Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".
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Суд закрыл дело против Марцинкевича
Отец известного российского неонациста Максима Тесака Марцинкевича подал ходатайство о закрытии дела против его сына в связи со смертью последнего.
Московский городской суд поддержал это ходатайство и закрыл соответствующее уголовное производство.
СМИ отмечает, что ранее следствие неоднократно предлагало семье Тесака закрыть дело после его смерти, но семья пыталась доказать невиновность Максима Марцинкевича.
Кто такой Тесак и как он погиб
Максим Марцинкевич, известный также как "Тесак", был известным российским неонацистом, которого неоднократно осуждали за расизм, разжигание межнациональной розни и другие преступления.
Известно, что Марцинкевич занимался нелегальным и незаконным "бизнесом", организовывая нападения на людей, которых он считал педофилами - и продавая "места" в таких импровизированных "сафари".
В сентябре 2020 года, находясь в следственном изоляторе Челябинска, был найден в камере мертвым. По официальным данным, он совершил самоубийство. Но его друзья и поклонники считают, что "Тесака" убили.
Напомним, что один из последователей Марцинкевича совершил нападение на военкомат после объявления частичной мобилизации в россии.
Фото из российских СМИ