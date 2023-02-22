В россии по просьбе семьи закрыли дело против известного неонациста Тесака

Московский суд прекратил уголовное преследование Марцинкевича, умершего в тюрьме еще три года назад

Московский городской суд закрыл уголовное дело в отношении известного неонациста Максима Марцинкевича, известного как "Тесак". Об этом судебную инстанцию попросили родственники умершего радикала.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Суд закрыл дело против Марцинкевича

Отец известного российского неонациста Максима Тесака Марцинкевича подал ходатайство о закрытии дела против его сына в связи со смертью последнего.

Московский городской суд поддержал это ходатайство и закрыл соответствующее уголовное производство.

СМИ отмечает, что ранее следствие неоднократно предлагало семье Тесака закрыть дело после его смерти, но семья пыталась доказать невиновность Максима Марцинкевича.

Кто такой Тесак и как он погиб

Максим Марцинкевич, известный также как "Тесак", был известным российским неонацистом, которого неоднократно осуждали за расизм, разжигание межнациональной розни и другие преступления.

Известно, что Марцинкевич занимался нелегальным и незаконным "бизнесом", организовывая нападения на людей, которых он считал педофилами - и продавая "места" в таких импровизированных "сафари".

В сентябре 2020 года, находясь в следственном изоляторе Челябинска, был найден в камере мертвым. По официальным данным, он совершил самоубийство. Но его друзья и поклонники считают, что "Тесака" убили.

Напомним, что один из последователей Марцинкевича совершил нападение на военкомат после объявления частичной мобилизации в россии.

Фото из российских СМИ