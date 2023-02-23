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Израиль уничтожил трех палестинских террористов: власти автономии говорят об 11 убитых гражданских

23 февраля 2023 10:31
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В городе Наблус армия Израиля провела антитеррористическую операцию
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

На Западном берегу реки Иордан израильские военные провели операцию по уничтожению палестинских террористов. Власти автономии заявляют о жертвах среди мирного населения, а террористическая организация "Львиное логово" подтвердила потери среди своих членов.

Об этом сообщает издание BBC.

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Израильская спецоперация

Армия Израиля провела антитеррористическую операцию в городе Наблус, в Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан.

Израильские военные отметили, что уничтожили трех террористов, которые скрылись в одном из домов и отказались сдаваться.

Палестинская позиция

Министерство здравоохранения Палестины заявило о том, что израильтяне убили 11 человек.

Среди них – 16-летний подросток и 61-летний мужчина.

Заявление террористов

Палестинская милитарная группа "Арин аль-Асуд" ("Львиное логово") заявила на своем Telegram-канале, что во время израильского рейда были уничтожены члены этой террористической организации.

Речь идет о по меньшей мере шести представителях "Львиного логова".

Напомним, что сегодня из Сектора Газа в южную часть Израиля было запущено шесть ракет. Пять из них была сбита израильской системой ПВО, шестая ракета упала на открытой местности.

Фото: Telegram-канал "Львиного логова"

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