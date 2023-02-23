Израиль уничтожил трех палестинских террористов: власти автономии говорят об 11 убитых гражданских
На Западном берегу реки Иордан израильские военные провели операцию по уничтожению палестинских террористов. Власти автономии заявляют о жертвах среди мирного населения, а террористическая организация "Львиное логово" подтвердила потери среди своих членов.
Об этом сообщает издание BBC.
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Израильская спецоперация
Армия Израиля провела антитеррористическую операцию в городе Наблус, в Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан.
Израильские военные отметили, что уничтожили трех террористов, которые скрылись в одном из домов и отказались сдаваться.
Палестинская позиция
Министерство здравоохранения Палестины заявило о том, что израильтяне убили 11 человек.
Среди них – 16-летний подросток и 61-летний мужчина.
Заявление террористов
Палестинская милитарная группа "Арин аль-Асуд" ("Львиное логово") заявила на своем Telegram-канале, что во время израильского рейда были уничтожены члены этой террористической организации.
Речь идет о по меньшей мере шести представителях "Львиного логова".
Напомним, что сегодня из Сектора Газа в южную часть Израиля было запущено шесть ракет. Пять из них была сбита израильской системой ПВО, шестая ракета упала на открытой местности.
Фото: Telegram-канал "Львиного логова"