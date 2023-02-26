В Индии грузовик спровоцировал масштабное ДТП: погибли по меньшей мере 14 человек

В очередном индийском дорожном происшествии погибли почти полтора десятка человек

В Индии грузовик с цементом влетел в три припаркованных на обочине автобусы. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 14 человек, более 50 ранены.

Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

ДТП в Индии

В индийском штате Мадхья-Прадеш произошло масштабное ДТП с участием грузовика.

Водитель перевозившего цемент автомобиля не справился с управлением после того, как на грузовике лопнула одна из шин.

Грузовой автомобиль врезался сразу в три автобуса, припаркованные на обочине.

Погибшие и пострадавшие

На месте ДТП погибли восемь человек.

Еще шесть умерли при оказании им первой медицинской помощи.

По информации представителя полиции штата Мукеша Шриваставы, ранения в результате масштабного ДТП получили 56 человек.

Статистика ДТП

В Индии ежегодно происходит около полумиллиона ДТП.

В них гибнет более 150 тысяч человек.

Напомним, что в индийском штате Ассам полиция арестовала более двух тысяч мужчин. Все они женились на несовершеннолетних девушках.

Фото: ANI