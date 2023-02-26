В Индии грузовик спровоцировал масштабное ДТП: погибли по меньшей мере 14 человек
В Индии грузовик с цементом влетел в три припаркованных на обочине автобусы. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 14 человек, более 50 ранены.
Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.
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ДТП в Индии
В индийском штате Мадхья-Прадеш произошло масштабное ДТП с участием грузовика.
Водитель перевозившего цемент автомобиля не справился с управлением после того, как на грузовике лопнула одна из шин.
Грузовой автомобиль врезался сразу в три автобуса, припаркованные на обочине.
Погибшие и пострадавшие
На месте ДТП погибли восемь человек.
Еще шесть умерли при оказании им первой медицинской помощи.
По информации представителя полиции штата Мукеша Шриваставы, ранения в результате масштабного ДТП получили 56 человек.
Статистика ДТП
В Индии ежегодно происходит около полумиллиона ДТП.
В них гибнет более 150 тысяч человек.
Напомним, что в индийском штате Ассам полиция арестовала более двух тысяч мужчин. Все они женились на несовершеннолетних девушках.
Фото: ANI