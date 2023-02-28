Казахстан упростил легализацию в стране для российских врачей и ІТшников

Российские врачи, инженеры и работники ІТ-сферы могут получить вид на жительство в Казахстане на 10 лет

Казахстанские власти объявили об упрощении выдачи вида на жительство в стране специалистам медицинской и ИТ-сферы. Эта норма направлена прежде всего на бежавших от мобилизации россиян.

Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан.

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Минтруда Казахстана одобрило список профессий, владельцы которых могут с сегодняшнего дня, с 28 февраля, получать вид на жительство в стране по упрощенной процедуре.

Удостоверения, полученные по упрощенной процедуре, будут действительны 10 лет или до завершения действия загранпаспорта иностранца.

СМИ пишут, что эта норма рассчитана прежде всего на граждан российской федерации, которых после начала частичной мобилизации, объявленной указом владимира путина, въехало на территорию Казахстана более 200 тысяч.

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В список избранных входит 21 профессия, в основном это технические и медицинские специальности.

Так, по упрощенной процедуре смогут получить вид на жительство в Казахстане следующие врачи:

гематологи;

нейрохируги;

неонатологи;

онкологи;

эндокринологи.

Также в список включены инженеры и работники ІТ-специальностей, в частности архитекторы ІТ-инфраструктуры и программного обеспечения.

Напомним, несколько дней назад Казахстан закрыл торговое представительство в россии.

Фото: Pixabay