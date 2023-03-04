Германия продвигает санкции против российских олигархов, но не все соблюдают закон: детали

Здание правительства Германии

Министерство финансов Германии заявило, что после вторжения рф в Украину она заморозила около 5,25 млрд евро в активах олигархов, которые находятся под санкциями. Такая сумма превышает 4,28 млрд евро, зафиксированных в прошлом году.

Об этом пишет Reuters.

Санкции

В сообщении говорится, что депутат немецкого парламента Кристиан Гёрке раскритиковал это заявление, отметив, что лишь один миллиард евро был заморожен за последние полгода. Он также добавил, что ни один из олигархов не отчитался о своих активах с декабря прошлого года.

В соответствии с законом о санкциях Германии, лица, на которых распространяются санкции Европейского Союза, должны немедленно задекларировать свои активы, иначе им грозит штраф или лишение свободы на срок до года.

По данным правительства, восемь олигархов уже сообщили Бундесбанку о 31 позиции своих активов на сумму около 577 миллионов евро, которые распределяются между остатками на счетах, активами компаний и ценными бумагами.

Напомним, что россия, похоже, успешно обходит санкции Европейского Союза и Группы семи, чтобы получить важнейшие полупроводники и другие технологии своей войны в Украине.

Российский импорт в целом в значительной степени вернулся к довоенному уровню 2020 года, а анализ торговых данных позволяет предположить, что современные чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других союзных странах, поставляются в россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.