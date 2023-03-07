Суд Испании обязал мужчину выплатить бывшей жене 200 000 евро за 25 лет домашнего труда

Супружеская пара

Испанский суд обязал мужчину выплатить бывшей жене 200 000 евро за 25 лет неоплачиваемого домашнего труда. Решение было принято судом южной Андалусии, где женщина подала на мужа в суд, утверждая, что она посвятила свою жизнь заботе о доме, детях и муже.

Об этом пишет Сadenaser.

Суд обязал мужчину выплатить деньги бывшей жене

Пара имела двоих дочерей, и их брак регулировался режимом раздела собственности, который позволял каждой стороне сохранять свое имущество. В результате женщина была лишена доступа к любому богатству, которое было приобретено во время брака.

Суд установил, что женщина посвятила свою жизнь работе по дому, заботе о детях и муже, и она должна была получать оплату за свой труд. Мужчине было приказано выплатить ей 204 624,86 евро на основе годовой минимальной заработной платы на протяжении всего их брака. Кроме того, муж был обязан выплачивать ей ежемесячное пособие по уходу за детьми, одна из которых несовершеннолетняя, а другая старше 18 лет.

Женщина сообщила, что ее муж не позволял ей работать вне дома, хотя он разрешал ей заниматься в спортзалах, которыми он владел. Она также отметила, что она посвятила свою жизнь работе по дому и присматривала за мужем и домом.

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