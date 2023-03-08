В Мексике похитили четырех американцев: двое впоследствии были найдены мертвыми
Четыре гражданина США исчезли в мексиканском городе Матаморос. Позже двоих из них нашли убитыми, двое других жертв похищения выжили, получив травмы и ранения.
Об этом сообщает издание The New York Times.
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Последняя поездка в Мексику
Четверо граждан Соединенных Штатов Америки в пятницу, 3 марта, отправились в Мексику, где через несколько лет были похищены.
Это произошло, когда они находились в городе Матаморос в северной части Мексики.
Угон и убийство
В сеть попала видеозапись, на которой видно, что несколько мужчин похищают американцев и куда-то увозят.
Существует объединенное видео из 4 американцев, которые были замещены на лужайке в Мексиканском картеле members and kidnapped— DC_Draino (@DC_Draino) 6 марта 2023
Все, что все еще находятся в Мексике, является мне
Unless they kneeled during the Nat'l Anthem, Joe Biden won't care about saving them
pic.twitter.com/DNkPyyGEPn
Во вторник, 7 марта, власти Мексики сообщили, что похищенные американцы были найдены в доме за городом.
Двое из четырех были убиты, еще два гражданина США выжили. У одного из них обнаружили огнестрельное ранение в ногу.
Спасенным американцам была оказана помощь и передана официальным лицам Соединенных Штатов.
Напомним, в январе неизвестные совершили вооруженное нападение на тюрьму в мексиканском пограничном городе Хуаре. В результате этого, по меньшей мере 14 человек погибли, десятки заключенных скрылись.
Фото: Twitter Daily Loud