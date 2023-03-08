В Мексике похитили четырех американцев: двое впоследствии были найдены мертвыми

Два американца погибли в Мексике, где их похитили неизвестные

Четыре гражданина США исчезли в мексиканском городе Матаморос. Позже двоих из них нашли убитыми, двое других жертв похищения выжили, получив травмы и ранения.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Последняя поездка в Мексику

Четверо граждан Соединенных Штатов Америки в пятницу, 3 марта, отправились в Мексику, где через несколько лет были похищены.

Это произошло, когда они находились в городе Матаморос в северной части Мексики.

Угон и убийство

В сеть попала видеозапись, на которой видно, что несколько мужчин похищают американцев и куда-то увозят.

Существует объединенное видео из 4 американцев, которые были замещены на лужайке в Мексиканском картеле members and kidnapped



Все, что все еще находятся в Мексике, является мне



Unless they kneeled during the Nat'l Anthem, Joe Biden won't care about saving them

pic.twitter.com/DNkPyyGEPn — DC_Draino (@DC_Draino) 6 марта 2023

Во вторник, 7 марта, власти Мексики сообщили, что похищенные американцы были найдены в доме за городом.

Двое из четырех были убиты, еще два гражданина США выжили. У одного из них обнаружили огнестрельное ранение в ногу.

Спасенным американцам была оказана помощь и передана официальным лицам Соединенных Штатов.

Напомним, в январе неизвестные совершили вооруженное нападение на тюрьму в мексиканском пограничном городе Хуаре. В результате этого, по меньшей мере 14 человек погибли, десятки заключенных скрылись.

Фото: Twitter Daily Loud