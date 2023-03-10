Маск планирует построить в Техасе собственный город

Илон Маск хочет обеспечить работников своих компаний дешевым жильем рядом с производственными мощностями

Одиозный американский бизнесмен Илон Маск планирует построить в Техасе новый город. Этот город, где будут жить работники компаний Маска, появится неподалеку от нескольких заводов, в частности, возле новой площадки SpaceX.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Новый город в Техасе

Самый богатый человек в мире, Илон Маск, планирует построить новый город в Техасе, недалеко от столицы штата Остина.

Город, который хочет возвести Маск, уже называется Снейлбрук. Располагается оно в округе Бастроп.

Зачем Маску целый город

Илон Маск имеет в Техасе именно в округе Бастроп производственные мощности своей компании Boring. Также в Бастропе планируется построить новую площадку другой компании SpaceX.

Кроме того, на расстоянии полчаса езды на автомобиле расположено еще одно предприятие, принадлежащее Маску, — завод Tesla Giga Texas.

Илон Маск планирует построить город для работников своих компаний.

Условия проживания

Известно, что жилье в новом городе будет дешевым — около 800 долларов в месяц за дом с тремя спальнями.

Впрочем, какими будут требования к тем, кто будет жить в Снейлбруке, пока неизвестно.

Напомним, что Федеральное авиационное управление США предложило наложить гражданский штраф на компанию Илона Маска SpaceX в размере 175 тыс. долларов. Причина в том, что компания не предоставила агентству некоторые данные о безопасности запуска спутников Starlink в августе 2022 года.

Фото: ixbt.com