Silicon Valley Bank стал вторым крупнейшим банкротом в истории США, который закрылся

Silicon Valley Bank

Крах Silicon Valley Bank стал вторым по величине банкротством банка в истории США. По состоянию на конец 2022 года его общие активы составляли 209 миллиардов долларов.

Об этом сообщает CNN.

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Согласно данным FDIC, последний раз банк с таким количеством активов закрывался в сентябре 2008 года. Это стало величайшей банковской катастрофой в истории Америки.

Основанный в 1983 году, Silicon Valley Bank специализировался на банковском обслуживании технологической отрасли.

Банкротство крупных банков в течение многих лет стало редкостью.

Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась с финансовыми регуляторами, чтобы обсудить внезапный крах технологического кредитора Silicon Valley Bank.

"Джанет Йеллен выразила полную уверенность в том, что банковские регуляторы будут принимать соответствующие ответные меры, и отметила, что банковская система остается устойчивой, а регуляторы имеют эффективные инструменты для реагирования на подобные события", — сообщили в Министерстве финансов.

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии заявил о недостаточной ликвидности и неплатежеспособности Silicon Valley Bank.

Напомним, 27 февраля Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен. Он подчеркнул, что необходимо дальнейшее усиление санкций, чтобы лишить рф возможности финансировать войну.

Также мы писали, что в США 51-летний Мэтью Клингер получил пять лет условного срока под наблюдением после признания в стрельбе по криптовалютному банкомату. Мужчина использовал пистолет.

Добавим, в некоторых частях США все больше людей пытаются незаконно пронести оружие в аэропортах. Несмотря на то, что 2022 год был рекордным по количеству найденного оружия на контрольно-пропускных пунктах, TSA говорит, что 2023 год вполне может его избить.