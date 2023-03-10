Silicon Valley Bank стал вторым крупнейшим банкротом в истории США, который закрылся
Крах Silicon Valley Bank стал вторым по величине банкротством банка в истории США. По состоянию на конец 2022 года его общие активы составляли 209 миллиардов долларов.
Об этом сообщает CNN.
-
Япония передаст автотрансформаторы и энергетическое оборудование для Украины
-
"Партнеры убьют меня": Зинченко снова лучший игрок "Арсенала"
-
Meta планирует создать новую социальную сеть, которая будет похожа на Twitter
-
Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане
-
На Netflix покажут фильм об украинском борще: детали
-
За солнце придется заплатить: что изменится в погоде на выходных — синоптик
-
Зеленский рассказал участникам американского форума, как живут украинцы в условиях войны
-
"Новая почта" ввела новый сервис: теперь можно управлять курьером
-
Норвегия совместно с США передаст Украине две системы ПВО NASAMS
-
Зеленский рассказал о заседании Ставки и потребностях Украины на фронте
Подробности
Согласно данным FDIC, последний раз банк с таким количеством активов закрывался в сентябре 2008 года. Это стало величайшей банковской катастрофой в истории Америки.
Основанный в 1983 году, Silicon Valley Bank специализировался на банковском обслуживании технологической отрасли.
Банкротство крупных банков в течение многих лет стало редкостью.
Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась с финансовыми регуляторами, чтобы обсудить внезапный крах технологического кредитора Silicon Valley Bank.
"Джанет Йеллен выразила полную уверенность в том, что банковские регуляторы будут принимать соответствующие ответные меры, и отметила, что банковская система остается устойчивой, а регуляторы имеют эффективные инструменты для реагирования на подобные события", — сообщили в Министерстве финансов.
Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии заявил о недостаточной ликвидности и неплатежеспособности Silicon Valley Bank.
Напомним, 27 февраля Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен. Он подчеркнул, что необходимо дальнейшее усиление санкций, чтобы лишить рф возможности финансировать войну.
Также мы писали, что в США 51-летний Мэтью Клингер получил пять лет условного срока под наблюдением после признания в стрельбе по криптовалютному банкомату. Мужчина использовал пистолет.
Добавим, в некоторых частях США все больше людей пытаются незаконно пронести оружие в аэропортах. Несмотря на то, что 2022 год был рекордным по количеству найденного оружия на контрольно-пропускных пунктах, TSA говорит, что 2023 год вполне может его избить.