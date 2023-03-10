Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Silicon Valley Bank стал вторым крупнейшим банкротом в истории США, который закрылся arrow

Silicon Valley Bank стал вторым крупнейшим банкротом в истории США, который закрылся

10 марта 2023 23:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Silicon Valley Bank
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Крах Silicon Valley Bank стал вторым по величине банкротством банка в истории США. По состоянию на конец 2022 года его общие активы составляли 209 миллиардов долларов.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Подробности

Согласно данным FDIC, последний раз банк с таким количеством активов закрывался в сентябре 2008 года. Это стало величайшей банковской катастрофой в истории Америки.

Основанный в 1983 году, Silicon Valley Bank специализировался на банковском обслуживании технологической отрасли.

Банкротство крупных банков в течение многих лет стало редкостью.

Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась с финансовыми регуляторами, чтобы обсудить внезапный крах технологического кредитора Silicon Valley Bank.

"Джанет Йеллен выразила полную уверенность в том, что банковские регуляторы будут принимать соответствующие ответные меры, и отметила, что банковская система остается устойчивой, а регуляторы имеют эффективные инструменты для реагирования на подобные события", — сообщили в Министерстве финансов.

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии заявил о недостаточной ликвидности и неплатежеспособности Silicon Valley Bank.

Напомним, 27 февраля Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен. Он подчеркнул, что необходимо дальнейшее усиление санкций, чтобы лишить рф возможности финансировать войну.

Также мы писали, что в США 51-летний Мэтью Клингер получил пять лет условного срока под наблюдением после признания в стрельбе по криптовалютному банкомату. Мужчина использовал пистолет.

Добавим, в некоторых частях США все больше людей пытаются незаконно пронести оружие в аэропортах. Несмотря на то, что 2022 год был рекордным по количеству найденного оружия на контрольно-пропускных пунктах, TSA говорит, что 2023 год вполне может его избить.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

23:59 Премьер Финляндии допустила передачу Украине истребителей, однако в Минобороны против

23:42 Япония передаст автотрансформаторы и энергетическое оборудование для Украины

23:35 "Партнеры убьют меня": Зинченко снова лучший игрок "Арсенала"

22:52 Meta планирует создать новую социальную сеть, которая будет похожа на Twitter

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:32 На Netflix покажут фильм об украинском борще: детали

21:42 За солнце придется заплатить: что изменится в погоде на выходных — синоптик

Новина з відео

21:20 Зеленский рассказал участникам американского форума, как живут украинцы в условиях войны

21:13 "Новая почта" ввела новый сервис: теперь можно управлять курьером

20:57 Норвегия совместно с США передаст Украине две системы ПВО NASAMS

Новина з відео

22:32 На Netflix покажут фильм об украинском борще: детали

Новина з відео

21:20 Зеленский рассказал участникам американского форума, как живут украинцы в условиях войны

Новина з відео

20:33Зеленский рассказал о заседании Ставки и потребностях Украины на фронте

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:25 Что приготовить в Великий пост: рецепт сочных овощных котлет на каждый день

Новина з відео

18:41 Франция и Британия договорились о совместной тренировке украинских военных: подробности

Новина з відео

18:38 Капитан ВМС США и Бачо Корчилава обсудят контранступление ВСУ и скандальный законопроект в Грузии

Новина з відео

18:30 Уровень экспорта зерна из портов Одесчины за неделю вырос вдвое

Новина з відео

18:10 Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии: детали

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Новина з фото

22:22 Знаменитости, ставшие крестными родителями своих звездных друзей

Новина з фото

20:45 Пауки, тьма, высота и даже лестница: все о фобиях знаменитостей

Актуальное по теме

None 10 Март 23:59

Премьер Финляндии допустила передачу Украине истребителей, однако в Минобороны против

None 10 Март 23:42

Япония передаст автотрансформаторы и энергетическое оборудование для Украины

None 10 Март 23:30

"Партнеры убьют меня": Зинченко снова лучший игрок "Арсенала"

None 10 Март 23:19

Meta планирует создать новую социальную сеть, которая будет похожа на Twitter

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB