Во Франции случайно обнаружили редкую картину Питера Брейгеля младшего

Картина более века провисела в частном доме, где думали, что это копия

Французская семья обнаружила, что владеет редкой картиной Питера Брейгеля младшего "Деревенский адвокат". Картина с 1900 года висела в частном доме.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Редкая картина в частном доме

В частном доме на севере Франции обнаружили редкую картину Питера Брейгеля младшего "Деревенский адвокат".

Картина висела в этом помещении с 1900 года. Владельцы дома все это время считали картину копией, стоившей небольшие деньги.

Истинная цена картины

Аукционный дом Daguerre Val de Loire по просьбе владельцев картины сделал экспертизу картину, обнаружив, что это оригинал — одна из версий картины, которых Питер Брейгель младший написал около 90.

Эта картина была ориентировочно между 1615 и 1617 годами.

Стоимость картины, согласно официальной оценке, составляет 800 тысяч евро.

Семья, которая владеет этим произведением искусства, планирует продать ее с аукциона.

Напомним, в январе на аукционе Sotheby's за $3 миллиона продали картину фламандского живописца Энтони ван Дейка, которую нашли в сарайчике, покрытой птичьим пометом. Картина создана в начале XVII столетия.

Фото: Википедия