Скабеева пугает россиян выращенными в лабораториях бандеровцами с повышенным уровнем русофобии

Известная российская пропагандистка придумала очередной фейк

Российская телепропагандистка Ольга Скабеева заявила, что в Украине якобы готовится вырастить в лабораториях "кровь с повышенным уровнем русофобии". Такой вывод она сделала из информации о замораживании спермы военнослужащих ВСУ.

Об этом Скабеева заявила в эфире государственного пропагандистского телеканала "Россия-1".

Скабеева пугает

Известная своими выдумками об Украине российская пропагандистка Ольга Скабеева рассказала новый бред, на этот раз — об "искусственно выращенных бандеровцах".

За основу своего фейка российская телеведущая взяла информацию о том, что некоторые военнослужащие ВСУ перед тем, как уйти на фронт, сдают в криокамеры образцы своей спермы, чтобы в случае их гибели жены имели возможность родить от них детей.

"Повышенный уровень русофобии"

Эту информацию Скабеева извратила в пугалку для российских телезрителей.

Она заявила, что после этого в лабораториях украинские ученые будут проводить эксперименты, суть которых будет заключаться в том, чтобы "бандеровцы никогда не заканчивались".

Благодаря этим экспертиментам, уверяла россиян Скабеева, в Украине родится "целая армия отборочных укров с повышенным уровнем русофобии".

Good morning everybody

🤡 Скабеева снова бредит

🧠 Пропаганда заявляет, что скоро будет выведена "отборная армия генномодифицированных бандеровцев с повышенным уровнем русофобии". Реально ипанутые pic.twitter.com/SN9egS8u0H — Истина где-то там (@viarravu) 11 марта, 2023

Напомним, ранее Скабеева убеждала россиян, что оккупанты уничтожили украинскую армию еще в апреле, а после этого с российскими захватчиками воюют уже войска НАТО.

Фото из российских СМИ