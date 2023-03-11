Скабеева пугает россиян выращенными в лабораториях бандеровцами с повышенным уровнем русофобии
Российская телепропагандистка Ольга Скабеева заявила, что в Украине якобы готовится вырастить в лабораториях "кровь с повышенным уровнем русофобии". Такой вывод она сделала из информации о замораживании спермы военнослужащих ВСУ.
Об этом Скабеева заявила в эфире государственного пропагандистского телеканала "Россия-1".
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Скабеева пугает
Известная своими выдумками об Украине российская пропагандистка Ольга Скабеева рассказала новый бред, на этот раз — об "искусственно выращенных бандеровцах".
За основу своего фейка российская телеведущая взяла информацию о том, что некоторые военнослужащие ВСУ перед тем, как уйти на фронт, сдают в криокамеры образцы своей спермы, чтобы в случае их гибели жены имели возможность родить от них детей.
"Повышенный уровень русофобии"
Эту информацию Скабеева извратила в пугалку для российских телезрителей.
Она заявила, что после этого в лабораториях украинские ученые будут проводить эксперименты, суть которых будет заключаться в том, чтобы "бандеровцы никогда не заканчивались".
Благодаря этим экспертиментам, уверяла россиян Скабеева, в Украине родится "целая армия отборочных укров с повышенным уровнем русофобии".
Good morning everybody— Истина где-то там (@viarravu) 11 марта, 2023
🤡 Скабеева снова бредит
🧠 Пропаганда заявляет, что скоро будет выведена "отборная армия генномодифицированных бандеровцев с повышенным уровнем русофобии". Реально ипанутые pic.twitter.com/SN9egS8u0H
Напомним, ранее Скабеева убеждала россиян, что оккупанты уничтожили украинскую армию еще в апреле, а после этого с российскими захватчиками воюют уже войска НАТО.
Фото из российских СМИ