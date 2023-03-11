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Скабеева пугает россиян выращенными в лабораториях бандеровцами с повышенным уровнем русофобии

11 марта 2023 09:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Известная российская пропагандистка придумала очередной фейк
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская телепропагандистка Ольга Скабеева заявила, что в Украине якобы готовится вырастить в лабораториях "кровь с повышенным уровнем русофобии". Такой вывод она сделала из информации о замораживании спермы военнослужащих ВСУ.

Об этом Скабеева заявила в эфире государственного пропагандистского телеканала "Россия-1".

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Известная своими выдумками об Украине российская пропагандистка Ольга Скабеева рассказала новый бред, на этот раз — об "искусственно выращенных бандеровцах".

За основу своего фейка российская телеведущая взяла информацию о том, что некоторые военнослужащие ВСУ перед тем, как уйти на фронт, сдают в криокамеры образцы своей спермы, чтобы в случае их гибели жены имели возможность родить от них детей.

"Повышенный уровень русофобии"

Эту информацию Скабеева извратила в пугалку для российских телезрителей.

Она заявила, что после этого в лабораториях украинские ученые будут проводить эксперименты, суть которых будет заключаться в том, чтобы "бандеровцы никогда не заканчивались".

Благодаря этим экспертиментам, уверяла россиян Скабеева, в Украине родится "целая армия отборочных укров с повышенным уровнем русофобии".

Напомним, ранее Скабеева убеждала россиян, что оккупанты уничтожили украинскую армию еще в апреле, а после этого с российскими захватчиками воюют уже войска НАТО.

Фото из российских СМИ

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