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Нефтяной завод в Саудовской Аравии получил рекордную годовую прибыль за всю историю: какая сумма

12 марта 2023 18:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Прибыль компании, находящейся в государственной собственности, выросла на 46% в годовом исчислении
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Нефтяной завод Aramco в Саудовской Аравии получил рекордную годовую прибыль за всю историю. За 2022 год компания заработала 161 млрд долларов. Это произошло из-за стремительного роста цен на энергоносители и мирового спроса.

Об этом сообщает The Guardian.

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Прибыль компании, находящейся в государственной собственности, выросла на 46% в годовом исчислении. Она превысила недавние рекордные результаты Shell, BP, Exxon и Chevron вместе взятых.

"Aramco достигла рекордных финансовых показателей в 2022 году, поскольку цены на нефть укрепились благодаря росту спроса по всему миру", — отметил главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер.

Самая большая в мире нефтяная компания, которая на 95% принадлежит правительству Саудовской Аравии, объявила о выплате дивидендов в размере 19,5 млрд долларов после торгов в четвертом квартале. Ее правление также рекомендовало выпустить бонусные акции.

Прибыли компании за прошлый год втрое превышают доходы Exxon (56 млрд долларов) и более чем в четыре раза — Shell (39,9 млрд долларов), Chevron (36,5 млрд долларов) и BP (27,7 млрд долларов), большинство из которых также демонстрируют рекордные показатели.

Saudi Aramco, которая является второй по стоимости публичной компанией в мире после Apple, заявила, что ее результаты "подкреплены более высокими ценами на сырую нефть, большими объемами продаж и улучшенной маржей нефтепродуктов".

Компания подтвердила, что будет продолжать инвестировать, чтобы увеличить максимальную потенциальную производственную мощность до 13 млн баррелей в сутки до 2027 года.

"Мы сосредоточены не только на расширении добычи нефти, газа и химикатов, но и на инвестициях в новые технологии с низким содержанием углерода, которые могут достичь дополнительного сокращения выбросов в нашей собственной деятельности и для конечных пользователей нашей продукции", — подчеркнул Нассер.

Всемирное движение Amnesty International заявило, что доходы Saudi Aramco являются "шокирующими" и должны быть использованы для финансирования "основанного на соблюдении прав человека" перехода на возобновляемые источники энергии.

"Это шокирует, когда компания получает прибыль в размере более 161 миллиарда долларов за один год от продажи ископаемого топлива, которое является крупнейшим фактором климатического кризиса", — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Напомним, с апреля текущего года страны Азии и Европы будут платить больше за сырую нефть из Саудовской Аравии. В этих регионах растет спрос на ресурс.

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