В правительстве США рассказали, когда люди получат доступ к своей наличности в обанкротившемся SVB

Silicon Valley Bank

Американский банк Silicon Valley Bank (SVB) обанкротился, но правительство США заявило, что вкладчики получат доступ ко всем своим наличным деньгам с понедельника и будут полностью защищены. Министерство финансов, Федеральная резервная система и Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) заявили, что налогоплательщики не понесут никаких убытков от этого краха.

Об этом пишет BBC.

Silicon Valley Bank

SVB был крупнейшим банком, который обанкротился в США с момента финансового кризиса 2008 года. Банк столкнулся с финансовыми трудностями, когда ключевой технический кредитор столкнулся с трудностями при сборе денег, чтобы покрыть убытки от продажи активов.

Однако, власти США заявили, что банковская система США остается устойчивой и имеет прочную основу благодаря реформам, проведенным после финансового кризиса 2008 года. Эти реформы, в сочетании с сегодняшними действиями, демонстрируют готовность предпринять необходимые шаги для обеспечения безопасности сбережений вкладчиков.

Эти действия также относятся к Signature Bank of New York, который считается наиболее уязвимым учреждением после SVB, который в воскресенье перешел под контроль регулирующих органов.

В рамках своих усилий по восстановлению доверия регулирующие органы также представили новый способ предоставления банкам доступа к чрезвычайным фондам.

По словам президента Джо Байдена, американский народ может быть "уверен, что его банковские вклады будут там, когда они понадобятся".

Один из основателей сказал, что правительство вмешается, но признал, что мог потерять около 40% наличных денег компании за одну ночь. Это заявление, таким образом, приветствовалось вкладчиками. Но есть и те, кто вызовет удивление при таком шаге.

Напомним, что в феврале 2023 года средние процентные ставки по новым кредитам в гривне для населения составляли 36,0% годовых, что на 0,3 п.п. больше, чем в январе того же года. Одновременно, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте сократились с 7,2% до 5,1% годовых.