Москвичей испугали беспилотники, летающие над жилыми кварталами и предприятиями
Над москвой и московской областью в последние дни заметили много дронов. Часть из них летала в районе объектов нефтяной промышленности.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Дроны в Подмосковье
В последние дни жители москвы и московской области начали нервничать из-за беспилотных аппаратов, замеченных в столичном регионе страны-агрессора.
Впервые, 10 марта, был замечен беспилотник в районе поселка Рогово под москвой. Местные жители вызвали полицию, но не нашли ни дрона, ни его оператора.
Впрочем, 13 числа он появился над Рогово снова.
Москвичи в панике
После этого неидентифицированные дроны начали замечать в разных районах москвы.
Так, 10 марта один из беспилотников был замечен недалеко от одной из автозаправочных станций на Калужском шоссе.
13-го числа жители жители российской столицы заметили летящий на юге москвы дрон в направлении нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефти".
14 марта дрон был замечен в районе станции метро "Каховская". Полиция успела задержать операторов дрона, заявивших, что просто снимали ночные улицы москвы для себя. Впрочем, мужчин все равно задержали.
Напомним, что в приграничной с Украиной Белгородской области регулярно летают беспилотники и случаются взрывы.
Фото: Pixabay