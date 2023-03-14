Москвичей испугали беспилотники, летающие над жилыми кварталами и предприятиями

Жители столицы россии испугались подозрительных дронов

Над москвой и московской областью в последние дни заметили много дронов. Часть из них летала в районе объектов нефтяной промышленности.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Дроны в Подмосковье

В последние дни жители москвы и московской области начали нервничать из-за беспилотных аппаратов, замеченных в столичном регионе страны-агрессора.

Впервые, 10 марта, был замечен беспилотник в районе поселка Рогово под москвой. Местные жители вызвали полицию, но не нашли ни дрона, ни его оператора.

Впрочем, 13 числа он появился над Рогово снова.

Москвичи в панике

После этого неидентифицированные дроны начали замечать в разных районах москвы.

Так, 10 марта один из беспилотников был замечен недалеко от одной из автозаправочных станций на Калужском шоссе.

13-го числа жители жители российской столицы заметили летящий на юге москвы дрон в направлении нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефти".

14 марта дрон был замечен в районе станции метро "Каховская". Полиция успела задержать операторов дрона, заявивших, что просто снимали ночные улицы москвы для себя. Впрочем, мужчин все равно задержали.

Напомним, что в приграничной с Украиной Белгородской области регулярно летают беспилотники и случаются взрывы.

Фото: Pixabay