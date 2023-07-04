Протесты во Франции после убийства подростка полицейским – все детали

Протесты во Франции после убийства подростка полицейским. Фото: REUTERS/Juan Medina

Главный лозунг Французской Республики — "Свобода. Равенство. Братство" — на фасадах мэрий французских городов сегодня можно увидеть в окружении нескольких кругов колючей проволоки. Наряду с десятками тысяч вооруженных полицейских и жандармов.

Только так ведущая европейская демократия смогла оградить указанные ценности от почти недельного террора уличных нападающих и агрессивной толпы.

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С чего все началось

Ночь с воскресенья на понедельник 3 июля была первой относительно спокойнее всех предыдущих, начиная с прошлого вторника.

27 июня в городе Нантер дорожные полицейские стали преследовать желтый Мерседес, поехавший по автобусной полосе. Позже стражи порядка будут объяснять, что автомобиль нарушал правила, не пропускал пешеходов, чем создавал опасность как для них, так и для велосипедистов.

В конце концов Мерседес застрял в пробке, и на видео, распространенном очевидцами, видно, как двое полицейских через окно общаются с водителем. Оружие на водителя тоже наставлено.

Авто трогается. Был лишь один выстрел, который и оказался смертельным для 17-летнего водителя Наэля М. В машине также находились еще два пассажира, сейчас правоохранители фиксируют их показания.

Марш в честь 17-летнего Наэля, застреленного полицейским. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

В отношении двух полицейских сразу начали расследование. Полицейскому, сделавшему смертельный выстрел, предъявили обвинения в умышленном убийстве и заключили его в тюрьму.

Убийство молодого водителя алжирско-мароканского происхождения полицейским повлекло в Нантере и других городах большие, сначала мирные, демонстрации под лозунгами "Полиция убивает" и "Справедливость для Наэля". А потом наступила ночь.

Массовые грабежи, уничтожение имущества, поджоги и нападения

То, что происходило во многих городах Франции в течение нескольких последующих дней, и особенно ночей, вряд ли можно назвать "протестом". Стаями и группами, особенно из кварталов "социального жилья" (т.е. где в основном живут бедные и эмигранты), молодые люди в масках и балаклавах вышли на улицы.

И если во время предыдущих протестов, например против пенсионной реформы, мусорки опрокидывали и жгли, то на этот раз ими направленно выносили витрины бутиков, а на захваченных машинах таранили входы автосалонов.

Последствия протеста во Франции. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Массово грабили все: магазины техники и электроники, бутики с одеждой и обувью, автосалоны, магазины оружия и алкоголя, магазины с дорогой едой и парфюмерией, а также сетевые супермаркеты и даже McDonalds.

Во многих городах в торговых центрах разбиты витрины, выломаны двери, украдены товары и опустошены склады. Сейчас известно о разграблении 1500 магазинов, 400 из которых только в Марселе.

Все это сопровождалось массовыми поджогами — особенно автомобилей, сгоравших целыми паркингами. В одном из парижских депо общественного транспорта сожгли сразу 12 муниципальных автобусов.

По данным из французских СМИ, всего за одну ночь с четверга на пятницу было сожжено 1350 автомобилей на сумму 35 млн евро, также сожгли десятки зданий, от ночных вандалов пострадали еще сотни. Только в столичном регионе насчитали транспортные убытки в 20 млн евро.

Протесты во Франции. Фото: La vie éco

В то же время нападениям с уничтожением имущества подверглись государственные и публичные учреждения, комиссариаты, офисы фирм и организаций, библиотеки и школы, гостиницы. Пострадали и объекты, возводимые к Олимпийским играм 2024 в Париже.

Одним из последних вопиющих случаев стала ночная атака на здание мэра города Валь-де-Марна. Это был таран угнанным горящим автомобилем с "коктейлем Молотова" в середине. Спасаясь, жена мэра перебрасывала маленьких детей через ограждение к соседям, сама же она получила ранения. Чиновник — как и большинство мэров в последние ночи — находился на работе.

Бои с полицией

Сначала, наблюдая всю эту картину, создавалось впечатление, что мер со стороны сил правопорядка — полиции и жандармов — было недостаточно для урегулирования ситуации. Правоохранителей было будто и много, но с каждым днем, и особенно ночью, уличные беспорядки и насилие нарастали все больше. Транспорт останавливался, торговцы заколачивали двери и окна магазинов, было страшно выйти наружу, ведь там шли настоящие уличные бои.

Схватки с полицией во время протестов во Франции. Фото: REUTERS/Nacho Doce

Со стороны протестующих в ход шло все: камни, железные ограждения, арматура, контейнеры из-под мусора, коктейли Молотова, оружие, дымовые шашки, ракетницы, петарды и фейерверки. Ночные города взрывались бесконечными "салютами" против полицейских, вспышками и выстрелами от ракетниц.

О количестве примененных этих светошумных средств можно догадываться по тому, что даже в интернете их невозможно было купить — и это накануне главного национального праздника Франции, 14 июля, Дня взятия Бастилии, к которому запасы пиротехники обычно не ограничены.

В ответ полиция и жандармерия тоже применили весь арсенал имеющихся средств — от слезоточивого газа до бронированных машин, дронов и вертолетов. С вечера пятницы на улицах Франции постоянно задействовано 45 тысяч правоохранителей, в парижском регионе — 7 тысяч. Значительные подкрепления были направлены в Марсель и Лион — города, наиболее пострадавшие от столкновений, разрушений и грабежей.

Магазин Nike в Париже. Фото: LP/Olivier Arandel

Всего за пять ночей, со вторника по воскресенье, по всей Франции было арестовано около 3200 человек. По словам министра внутренних дел Жеральда Дарманена, 60% из них "не имеют судимостей" и "никогда не проходили проверку". Он также отметил, что средний возраст арестованных — 17 лет, но иногда среди них есть подростки 12–13 лет, они были поджигателями или нападали на полицию или должностных лиц.

А что власть?

Такие события стали большим вызовом для французских властей. Как известно, президент Макрон из-за внутренней напряженной ситуации в стране в пятницу преждевременно покинул саммит лидеров ЕС в Брюсселе, а в воскресенье отложил свой государственный визит в Германию, который должен был важен для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Это уже второй случай, когда из-за массовых акций во Франции откладывается визит высокого уровня — весной из-за протестов против пенсионной реформы в Париж не приехал король Британии Чарльз ІІІ.

Под руководством Макрона был создан специальный антикризисный центр, в который вошли члены правительства, и уже дважды он собирался в течение прошлой недели. Так, в воскресенье, 2 июля, вечером Эммануэль Макрон во время встречи с премьер-министром, министром экономики, министром внутренних дел, министром юстиции и т.д. подводил итоги ситуации с насилием в городах.

Последствия протестов в Нейи-сюр-Марне. Фото: twitter/Zartoshte Bakhtiari

В то же время с комментариями к прессе никто из официальных лиц после встречи не вышел. Французские СМИ лишь сообщили, что, по информации Елисейского дворца, Макрон будет председательствовать на новой встрече в том же формате "в течение 48 часов".

Также в понедельник Макрон обсудил ситуацию с президентами Национальной ассамблеи и Сената, а во вторник встретился с мэрами более 220 пострадавших во время беспорядков муниципалитетов.

Эммануэль Макрон на встрече с мэрами пострадавших городов. Фото: REUTERS

Отдельное внимание французские власти уделили интернет-платформам, обратившись к ним не распространять призывы к насилию и относиться к контенту более ответственно.

Другой стороной этой (уже не только уличной) войны стало появление фейкового "пресс-релиза" вроде бы от МВД, где речь шла об ограничении интернета в некоторых регионах. Министерству пришлось официально опровергать эту информацию.

Зато абсолютно правдивым было обращение бабушки убитого водителя по телевидению к участникам беспорядков о том, что она настаивает на наказании виновных в смерти ее внука и что она верит в справедливость. Однако она призвала погромщиков прекратить насилие, уничтожение имущества и транспорта, отметив, что это их же мамы ходят по этим улицам и ездят этими автобусами.

В то же время созданный ультраправым деятелем благотворительный счет в пользу семьи полицейского, который произвел смертельный выстрел, в понедельник 3 июля уже собрал более 1 млн евро, что повлекло за собой отдельную полемику между политиками левого и правого направления.

Вечером 3 июля премьер-министр Франции Элизабет Борн встретилась с лидерами разных парламентских политических групп. По ее словам, общим приоритетом является "возвращение республиканского порядка". Премьер подтвердила, что средства, предназначенные для поддержания порядка, будут стабильными.

В свою очередь министр внутренних дел Дарманен объявил о сохранении того же количества полиции и жандармерии, то есть 45 000 агентов, развернутых по всей Франции, призвав их "проявить такую же жесткость, как и в предыдущие дни".

Будет ли справедливым наказание

В воскресенье французские суды начали выносить первые приговоры от нескольких месяцев заключения. Некоторые эксперты уже критикуют такие решения, как недостаточные. По их мнению, именно слишком мягкие наказания приводят к новым правонарушениям.

Сожженные протестантами автобусы в депо. Фото: LP/Sébastien Blondé

В то же время их оппоненты заявляют, что причиной, спровоцировавшей беспорядки, является "американизация" системы правопорядка, которую французы не воспринимают.

Но и первые, и вторые сошлись во мнении, что смерть молодого водителя от полицейской пули была использована как повод для дальнейшей волны насилия, грабежей, поджогов, однако отнюдь не принципиальным требованием справедливости, достигаемой цивилизованными методами.

Репортер издания Le Monde Люк Броннер говорит: "В Бонде я был свидетелем организованного ограбления магазина Conforama. Транспортные средства прибыли на стоянку, чтобы загрузить плоские экраны. Очевидно, это не имело ничего общего со смертью Наэля".