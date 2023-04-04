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США и ЕС обсудили, как перекрыть лазейки для обхода санкций против рф: итоги совещания

4 апреля 2023 16:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Брюсселе прошла встреча Энергетического совета ЕС и США
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Европейский Союз и Соединенные Штаты договорились противостоять любым попыткам россии дестабилизировать глобальные энергетические рынки. Также представители США будут вместе искать способы перекрыть лазейки для обхода антироссийских санкций.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам совещания Энергетического совета ЕС и США.

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Последствия российской агрессии

В ходе встречи в Брюсселе представители ЕС и США обсудили последствия вторжения россии в Украину для энергетических рынков.

"Обе стороны подтвердили свою твердую приверженность прямому противодействию адекватными мерами всем усилиям по дальнейшей дестабилизации глобальной энергетической ситуации и обходу санкций", — говорится в совместном заявлении.

Совет снова решительно осудил незаконную, непсровоцированную и неоправданную агрессивную войну россии против Украины, которая принесла огромные страдания и разрушения Украине и ее народу.

В документе отмечается, что война россии также спровоцировала глобальный кризис продовольственной и энергетической безопасности с резким ростом цен, нестабильностью рынка и непропорциональным влиянием на развивающиеся страны и уязвимые группы населения.

"Действия россии, в частности массированные атаки на критически важные объекты инфраструктуры, создали беспрецедентную нагрузку на безопасность и функционирование украинских энергетических систем, включая Запорожскую атомную электростанцию", — говорится в заявлении.

Поддержка Молдовы

Совет подтвердил, что будущее Украины и Молдовы и их граждан находится в Европейском Союзе и будет продолжать поддерживать дальнейшую интеграцию Украины и Молдовы с ЕС.

"После успешной синхронизации Украины и Молдовы с электросетью ЕС Рада намерена продолжать поддерживать быстрое восстановление и реконструкцию Украины, а также поддерживать как Украину, так и Молдову, помогая им в их долгосрочном экономическом переходе и переходе на экологически чистую энергию. Совет продолжает поддерживать интеграцию обеих стран с ЕС во всех энергетических секторах, в том числе путем ускорения развития энергетической инфраструктуры и взаимосвязей", — говорится в заявлении.

ЕС, его государства-члены и США намерены продолжать оказывать чрезвычайную энергетическую помощь Украине через форумы поддержки, созданные в 2022 году, включая координационный форум G7+ и Международный консультативный энергетический совет для Украины.

Осуждение действий россии на Запорожской АЭС

Совет осудил опасные действия россии на Запорожской атомной электростанции Украины и отметил свою полную поддержку работы Международного агентства по атомной энергии по применению гарантий для предоставления помощи Украине в ее усилиях по управлению ядерной безопасностью на своих ядерных объектах, включая ее усилия, предпринимаемые до сих пор для установления на Запорожской АЭС зоны ядерной безопасности и защиты.

"ЕС и США настойчиво призывают россию вывести свой персонал и военную технику из Запорожской АЭС и вернуть ее полный контроль ее законному владельцу, Украине", — говорится в заявлении.

Совет также намерен активизировать сотрудничество для снижения зависимости от россии относительно ядерных материалов и услуг топливного цикла и поддерживает текущие усилия нарушенных стран-членов ЕС по диверсификации поставок ядерного топлива в зависимости от обстоятельств.

Десятое совещание Энергетического совета ЕС и США состоялось под председательством вице-президента ЕС Жозепа Борреля, еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Энергетический совет ЕС-США является ведущим трансатлантическим координационным форумом по стратегическим энергетическим вопросам для обмена политикой и координации на политическом и техническом уровнях.

Напомним, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что россия не смогла шантажировать Европу сокращением поставки энергоносителей, и энергетическая битва, начатая президентом путиным, завершилась для него поражением. Фон дер Ляйен отметила, что теперь ЕС будет получать больше энергии от союзников, таких как Норвегия и США.

Фото: REUTERS

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