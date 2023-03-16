США и Китай борются за влияние на Ближнем Востоке и активно заключают сделки с Саудовской Аравией

Саудовская Аравия устанавливает свою позицию как господствующую экономическую и геополитическую силу

За несколько дней Саудовская Аравия заключила грандиозные соглашения с США и Китаем. Эр-Рияд подписал при посредничестве Пекина договор, направленный на возобновление дипломатических связей со своим врагом Ираном, а затем объявил о масштабном контракте на покупку коммерческих самолетов у американского производителя Boeing.

Об этом сообщает Associated Press.

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Эти два заявления вызвали предположение о том, что Саудовская Аравия устанавливает свою позицию как господствующую экономическую и геополитическую силу, имеющую гибкость противостоять Пекину и Вашингтону. Они также отводят Китаю незнакомую ведущую роль в ближневосточной политике.

Был поднят вопрос о том, достигли ли американско-саудовские отношения — холодные в течение большей части первых двух лет президентства Джо Байдена — разрядки.

Пока администрация президента США подводит итоги, официальные лица отталкиваются от мнения, что эти события означают изменение динамики американско-китайской конкуренции на Ближнем Востоке.

Белый дом высмеивает идею о том, что крупное соглашение по самолетам сигнализирует о значительных изменениях в отношениях администрации с Эр-Риядом после резкой критики Байденом в начале его президентства по соблюдению прав человека в Саудовской Аравии и действиям нефтяного картеля ОПЕК+ о сокращении добычи в прошлом году.

"Мы с нетерпением ждем, чтобы это стратегическое партнерство действительно всячески поддерживало интересы нашей национальной безопасности в регионе и во всем мире", — сказал спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби об американско-саудовских отношениях.

Но участие Китая в содействии восстановлению иранско-саудовских дипломатических связей и крупный контракт с Boeing, за который, как заявил Белый дом, выступает, добавили новый поворот в отношения Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

Сейчас Вашингтон и Эр-Рияд, кажется, намерены двигаться вперед, и в тот момент, когда Китай по крайней мере прибегнет к более упорной ближневосточной дипломатии.

Согласно сообщению Белого дома, официальные лица Саудовской Аравии информировали США о состоянии переговоров между Ираном и Саудовской Аравией по возобновлению дипломатических отношений с момента их начала почти два года назад. Значительный прогресс был достигнут в ходе нескольких раундов предварительных переговоров, организованных Ираком и Оманом, задолго до того, как соглашение было объявлено в Китае на прошлой неделе во время торжественного собрания народных представителей страны.

В отличие от Китая США не имеют дипломатических отношений с Ираном и не участвовали в переговорах.

Иранско-саудовские отношения исторически были напряжены и омрачены межконфессиональным расколом и жесткой конкуренцией в регионе.

Недавно советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай "идет в том же направлении", работая над подавлением напряженности между арабскими странами Персидского залива, годами ведущих прокси-войны в Йемене, Сирии, Ливане и Ираке.

В частном порядке официальные лица Белого дома скептически относятся к способности и желанию Китая играть определенную роль в разрешении некоторых из самых сложных кризисов в регионе, включая продолжающуюся катастрофическую прокси-войну в Йемене.

В 2014 году союзные Ирана хуситы захватили столицу Йемена Сану и заставили международно признанное правительство уехать в Саудовскую Аравию. В 2015 году коалиция во главе с Саудовской Аравией, вооруженная американским оружием и разведданными, вступила в войну на стороне йеменского правительства в изгнании.

Годы безрезультатных боев привели к гуманитарной катастрофе и поставили беднейшую страну арабского мира на грань голода.

Шестимесячное прекращение огня, дольше всего в йеменском конфликте, закончилось в октябре, но поиск постоянного мира является одним из самых высоких приоритетов администрации на Ближнем Востоке.

Пекин ворвался в ирано-саудовские переговоры в тот момент, когда плод уже "созревал на лозе", по словам одного из шести высокопоставленных чиновников администрации, которые на условиях анонимности говорили с Associated Press, чтобы обсудить частные обсуждения в Белом доме. . Объявление Ирана и Саудовской Аравии совпало с присуждением китайского лидера Си Цзиньпина на третий пятилетний срок в должности президента страны.

Чиновник добавил, что если Китай сможет сыграть "усилительную роль" в прекращении боевых действий в Йемене, администрация расценит это как хорошо. Но как Белый дом, так и официальные лица Саудовской Аравии остаются глубоко скептическими по поводу намерений Ирана в войне в Йемене или в более широком смысле выступать как стабилизирующая сила в регионе.

Сегодня Китай, который является членом Совета Безопасности ООН, не проявлял особого интереса к йеменскому конфликту, Сирии или израильско-палестинской ситуации, по словам представителей администрации. Однако на этой неделе Си призвал Китай играть большую роль в управлении глобальными делами после того, как Пекин совершил дипломатический переворот благодаря иранско-саудовскому соглашению.

Напомним, власти Саудовской Аравии не будут продавать нефть тем странам, которые введут санкции против нефтяной отрасли. Речь идет, в частности, о так называемом потолке цен на нефть.