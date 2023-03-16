Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow США и Китай борются за влияние на Ближнем Востоке и активно заключают сделки с Саудовской Аравией arrow

США и Китай борются за влияние на Ближнем Востоке и активно заключают сделки с Саудовской Аравией

16 марта 2023 08:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Саудовская Аравия устанавливает свою позицию как господствующую экономическую и геополитическую силу
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За несколько дней Саудовская Аравия заключила грандиозные соглашения с США и Китаем. Эр-Рияд подписал при посредничестве Пекина договор, направленный на возобновление дипломатических связей со своим врагом Ираном, а затем объявил о масштабном контракте на покупку коммерческих самолетов у американского производителя Boeing.

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте также:

Подробности

Эти два заявления вызвали предположение о том, что Саудовская Аравия устанавливает свою позицию как господствующую экономическую и геополитическую силу, имеющую гибкость противостоять Пекину и Вашингтону. Они также отводят Китаю незнакомую ведущую роль в ближневосточной политике.

Был поднят вопрос о том, достигли ли американско-саудовские отношения — холодные в течение большей части первых двух лет президентства Джо Байдена — разрядки.

Пока администрация президента США подводит итоги, официальные лица отталкиваются от мнения, что эти события означают изменение динамики американско-китайской конкуренции на Ближнем Востоке.

Белый дом высмеивает идею о том, что крупное соглашение по самолетам сигнализирует о значительных изменениях в отношениях администрации с Эр-Риядом после резкой критики Байденом в начале его президентства по соблюдению прав человека в Саудовской Аравии и действиям нефтяного картеля ОПЕК+ о сокращении добычи в прошлом году.

"Мы с нетерпением ждем, чтобы это стратегическое партнерство действительно всячески поддерживало интересы нашей национальной безопасности в регионе и во всем мире", — сказал спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби об американско-саудовских отношениях.

Но участие Китая в содействии восстановлению иранско-саудовских дипломатических связей и крупный контракт с Boeing, за который, как заявил Белый дом, выступает, добавили новый поворот в отношения Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

Сейчас Вашингтон и Эр-Рияд, кажется, намерены двигаться вперед, и в тот момент, когда Китай по крайней мере прибегнет к более упорной ближневосточной дипломатии.

Согласно сообщению Белого дома, официальные лица Саудовской Аравии информировали США о состоянии переговоров между Ираном и Саудовской Аравией по возобновлению дипломатических отношений с момента их начала почти два года назад. Значительный прогресс был достигнут в ходе нескольких раундов предварительных переговоров, организованных Ираком и Оманом, задолго до того, как соглашение было объявлено в Китае на прошлой неделе во время торжественного собрания народных представителей страны.

В отличие от Китая США не имеют дипломатических отношений с Ираном и не участвовали в переговорах.

Иранско-саудовские отношения исторически были напряжены и омрачены межконфессиональным расколом и жесткой конкуренцией в регионе.

Недавно советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай "идет в том же направлении", работая над подавлением напряженности между арабскими странами Персидского залива, годами ведущих прокси-войны в Йемене, Сирии, Ливане и Ираке.

В частном порядке официальные лица Белого дома скептически относятся к способности и желанию Китая играть определенную роль в разрешении некоторых из самых сложных кризисов в регионе, включая продолжающуюся катастрофическую прокси-войну в Йемене.

В 2014 году союзные Ирана хуситы захватили столицу Йемена Сану и заставили международно признанное правительство уехать в Саудовскую Аравию. В 2015 году коалиция во главе с Саудовской Аравией, вооруженная американским оружием и разведданными, вступила в войну на стороне йеменского правительства в изгнании.

Годы безрезультатных боев привели к гуманитарной катастрофе и поставили беднейшую страну арабского мира на грань голода.

Шестимесячное прекращение огня, дольше всего в йеменском конфликте, закончилось в октябре, но поиск постоянного мира является одним из самых высоких приоритетов администрации на Ближнем Востоке.

Пекин ворвался в ирано-саудовские переговоры в тот момент, когда плод уже "созревал на лозе", по словам одного из шести высокопоставленных чиновников администрации, которые на условиях анонимности говорили с Associated Press, чтобы обсудить частные обсуждения в Белом доме. . Объявление Ирана и Саудовской Аравии совпало с присуждением китайского лидера Си Цзиньпина на третий пятилетний срок в должности президента страны.

Чиновник добавил, что если Китай сможет сыграть "усилительную роль" в прекращении боевых действий в Йемене, администрация расценит это как хорошо. Но как Белый дом, так и официальные лица Саудовской Аравии остаются глубоко скептическими по поводу намерений Ирана в войне в Йемене или в более широком смысле выступать как стабилизирующая сила в регионе.

Сегодня Китай, который является членом Совета Безопасности ООН, не проявлял особого интереса к йеменскому конфликту, Сирии или израильско-палестинской ситуации, по словам представителей администрации. Однако на этой неделе Си призвал Китай играть большую роль в управлении глобальными делами после того, как Пекин совершил дипломатический переворот благодаря иранско-саудовскому соглашению.

Напомним, власти Саудовской Аравии не будут продавать нефть тем странам, которые введут санкции против нефтяной отрасли. Речь идет, в частности, о так называемом потолке цен на нефть.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

14:38 "Реал" принял неожиданное решение по кандидатуре нового тренера

14:36 Украина предложила НАТО создать авиационную коалицию, — ВСУ

14:33 Президент Сирии заявил, что признает "новые границы" рф с украинскими территориями

14:29 В Харькове бывший артдиректор одного из телеканалов создавал макеты "Z-символики"

Новина з фото

14:20 СБУ в Одессе задержало корректировщика ракетных ударов по городу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:17 Оккупанты усилили в Мелитополе проверки после подрыва коллаборанта

14:17 Эстония передаст Украине снайперское оружие и спецснаряжение

14:14 Мэр Ирпеня рассказал о восстановлении зданий в городе, которые повредили оккупанты

14:00 Британия назвала лучший вариант для защиты Молдовы от нападения россии: при чем здесь Украина

13:57 Россия ищет союзников в Ближнем Востоке и Африке из-за дефицита боеприпасов и вооружения, — разведка

Новина з відео

13:55Собака, которую переехал водитель Mercedes в Одессе после операции на улицу уже не вернется

Новина з відео

13:41 Бужинская запремьерила клип на песню, которую презентовала на Неделе моды в Париже: о чем она

Новина з відео

13:19 В Сети показали момент взрыва в здании ФСБ в Ростове

Новина з відео

12:30 Звезда "Квартала 95" в новой пародии высмеял кадырова, который отчитывается путину с бумажки

Новина з відео

12:27 Американцы обнародовали видео атаки российского самолета на беспилотник над Черным морем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:25 В Одесской области нет сетевых ограничений поставок электроэнергии

Новина з відео

12:03В Ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ

Новина з відео

11:16 Россияне существенно увеличили количество обстрелов на Луганском фронте, — Гайдай

Новина з відео

11:03 Звуки метро и акустика Софиевской площади: авторы уникального тревел-шоу записали саунд Киева

Новина з відео

10:20 В Черном море зафиксирована нетипичная активность кораблей рф, — Гуменюк

13:23 Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

21:45 От роз до национального символа Китая: любимые цветы знаменитостей

Новина з фото

19:45 От Джеки Чана до Григория Сковороды: актеры "Дизель шоу" рассказали о своих любимых книгах

Эксклюзив

19:00Партнерство вместо брака для ЛГБТ сообщества: что думают одесситы о новом законопроекте

18:45Следующий этап российского противостояния Западу — дестабилизация: пример Молдовы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Новина з фото

15:01 Атаки из артиллерии, пустые улицы и отсутствие коммунальных выгод — как живет прифронтовый Часов Яр

14:23Биткоину прогнозируют заоблачное будущее: сколько будет стоить

06:23Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

Новина з фото

21:11 Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

Актуальное по теме

None 16 Март 14:38

"Реал" принял неожиданное решение по кандидатуре нового тренера

None 16 Март 14:33

Украина предложила НАТО создать авиационную коалицию, — ВСУ

None 16 Март 14:34

Президент Сирии заявил, что признает "новые границы" рф с украинскими территориями

None 16 Март 14:31

В Харькове бывший артдиректор одного из телеканалов создавал макеты "Z-символики"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB