Война в Судане: кто и за что воюет

Генерал-лейтенант Мохамед Хамдан Дагало, заместитель председателя военного совета и руководитель военизированных Сил быстрого реагирования, поздравляет своих сторонников на митинге в селе Апраг, в 60 км от Хартума, Судан. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Мария Кагал Редактор международного отдела

15 апреля Силы быстрого реагирования Судана в Хартуме предприняли попытку военного переворота. Между ними и регулярной армией страны начались кровавые стычки. На улицах столицы Судана появилась бронетехника, а в небе — истребители. Число жертв конфликта растет.

Что известно о борющихся за власть суданских генералах и чью сторону принимают соседние страны? Об этом пишет профессор Университета Объединенных Арабских Эмиратов Энн Л. Бартлетт. Оригинал ее статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

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За последние несколько дней в столице Судана, Хартуме, разразился кровавый конфликт между враждующими фракциями вооруженных сил, в результате которого погибли по меньшей мере 180 человек и по меньшей мере 1800 гражданских и комбатантов получили ранения.

Спутниковый снимок разрушенного украинского самолета в аэропорту Хартума, Судан. Фото: REUTERS

Бои, вспыхнувшие между Вооруженными силами Судана во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Силами быстрого реагирования во главе с генералом Мохаммедом Хамданом Дагало, привели к тому, что истребители поднялись в небо над столицей, а вооруженные боевики вышли на улицы.

Ополчение vs военные

Последние столкновения не стали неожиданностью для многих в Судане, где уже некоторое время идет борьба за власть между двумя генералами, аль-Бурханом и Дагало (также известным как Хемедти). Эта борьба имеет более чем 20-летний исторический хвост, простирающийся с первых дней конфликта в Дарфуре и возникновение печально известного ополчения "Джанджавид".

С тех пор Хемедти, лидер группы ополченцев "Джанджавид" из племени аббала резейгат на севере Дарфура, стал известен благодаря своей любви совершать набеги на деревни, приводившие к массовым убийствам, изнасилованиям и мародерству в огромных масштабах.

Он очень рано понял, что сила происходит от того, что ни один умный человек не сделал бы. В отличие от армии, его бойцы были "свободными" — могли бродить и убивать людей по собственному желанию.

Его деятельность имела и другую функцию. Поскольку он был "свободен" и не подлежал прямому подчинению, это означало, что он мог выполнять волю правительства, но делать это с максимальным сопротивлением.

Над аэропортом Хартума поднимается дым, Судан. Фото: REUTERS

Именно это безжалостное мышление и оперативная гибкость принесли ему благосклонность тогдашнего президента Судана, генерала Омара аль-Башира, нуждавшегося в неформальной военизированной группе для защиты от врагов внутри своей партии, Национального исламского фронта.

Это ополчение стало силами быстрого реагирования, которые сейчас воюют с суданскими военными. В 2017 году им был предоставлен особый статус "независимых сил безопасности", не входящих в состав регулярных вооруженных сил.

Не только аль-Башир извлек выгоду от этих отношений. В обмен на помощь Хемедти получил свободный доступ к золотым рудникам в Дарфуре, что сделало его чрезвычайно богатым.

В противовес ему — аль-Бурхан из Вооруженных Сил Судана. Карьерный генерал, он служит в армии с 1991 года, участвовал в многочисленных кампаниях. Он был в Дарфуре с первых дней конфликта, координируя кампанию по борьбе с повстанцами, но он не так предприимчив, как Хемедти, и не так богат.

Однако, когда в начале 2019 года бывший президент аль-Башир попал впросак, именно Хемедти нанес удар в спину своему бывшему покровителю, поддержав другую сторону. Исламисты Судана никогда не забудут этого.

Впоследствии аль-Башир был свергнут в результате переворота, но генералы никогда не были удобными соратниками. Хотя они работали вместе, были очевидные случаи, когда Хемедти пытался взорвать авторитет аль-Бурхана.

Регион хочет больше бизнеса, меньше войны

Все эти события происходят во все более неспокойной геополитической обстановке для Судана, где старые альянсы быстро меняются.

Хотя Хемедти удалось наладить прочные связи с Саудовской Аравией и альянсом стран Персидского залива, отправив солдат на войну в Йемене, сейчас появились обнадеживающие признаки того, что этот восьмилетний конфликт может близиться к завершению. Эту надежду подпитывает разрядка между Саудовской Аравией и Ираном, недавно достигнута при посредничестве Китая.

Объединенные Арабские Эмираты, принимавшие аль-Бурхана в феврале, призвали к воздержанию в Судане и к тому, чтобы обе стороны работали над мирным разрешением нынешнего кризиса.

Поврежденное в результате боев здание в Хартуме, Судан. Фото: REUTERS

Египет, традиционно поддерживающий аль-Бурхана и его армию, также выразил готовность работать ради мира, призвав к немедленному прекращению огня, пока ситуация не вышла из-под контроля.

Россия, которая в последние годы укрепляет отношения с Суданом, также призвала к воздержанию. Россия предоставила оружие суданским военным.

Для многих стран региона общий подход к Судану можно охарактеризовать как "больше бизнеса, меньше войны". Соседи Судана по Персидскому заливу стремятся диверсифицировать свою нефтяную экономику и ищут в Судане возможности для ведения бизнеса. Конфликт подрывает эти возможности.

Пока генералы борются за власть, гражданские борются за еду

В самом Судане трудно оценить, насколько общество стремится к новым боевым действиям. Хемедти объявил себя потерпевшей стороной и говорит, что он против гражданских убийств и за гражданское правление.

Аль-Бурхан считает Хемедти преступником и выскочкой.

Несомненно, оба осознают, что чем дольше будет продолжаться ситуация, тем неустойчивее будет их деятельность.

Разрушенный в результате боевых действий дом в столице Судане Хатуми. Фото: REUTERS

Однако, пока генералы выясняют отношения, экономика продолжает приходить в упадок, а стоимость жизни стремительно растет. После переворота основные бытовые товары, такие как хлеб, стоят в десять раз дороже, чем раньше, цены на другие товары выросли на 300%.

Как отметила одна женщина на рынке в Хартуме в недавнем репортаже Reuters, пока они борются за разграбление страны, мы боремся за еду.

Энн Л. Бартлетт, доцент, Университет Объединенных Арабских Эмиратов