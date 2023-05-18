Итоги саммита Совета Европы в Рейкьявике, Исландия

Выступление Владимира Зеленского перед главами государств на саммите Совета Европы. Фото: Совет Европы

В столице Исландии состоялся двухдневный саммит Совета Европы, который украинские и европейские чиновники уже успели назвать "историческим", и на самом деле — есть за что. Одним из ключевых вопросов собрания является привлечение РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Агрессия, заставившая действовать

Российская агрессия стала толчком для того, чтобы, в том числе старейшие и уважаемые европейские организации, которые на протяжении десятилетий неспешно проводили свою (кое-где камерную) деятельность в заданных направлениях общечеловеческих и демократических ценностей, превратились в образец оперативного реагирования и молниеносных действий. По европейским меркам, конечно.

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И Совет Европы — яркий тому пример. Да, она стала пионером в решении, повторить которое пока не решилась ни одна международная организация — исключила Россию из своего состава.

Саммит Совета Европы в Исландии. Фото: Совет Европы

В ее стенах были приняты документы, где режим РФ впервые признавался террористическим, а преступления России в Украине содержат признаки геноцида. И вообще, с начала агрессии РФ Совет Европы постоянно поднимает вопрос об ответственности России за ее военные преступления, одновременно принимая решения в поддержку и помощь Украине — институциональную, экспертную, финансовую.

Опять же жестокая военная агрессия России против Украины стала толчком для созыва саммита Совета Европы. Последний таковой проводился 18 лет назад.

Солидарность с Украиной

Саммит, то есть встреча глав государств и правительств всех 46 стран Совета Европы, продолжавшаяся в Рейкьявике на этой неделе, была лишь четвертой за 74-летнюю историю организации. И, отвечая на вопросы журналистов за несколько минут до его официального открытия, премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир сказала: "Главный месседж очень четкий — это солидарность с Украиной".

Эту солидарность, а также неотвратимую ответственность России за ее преступления, в своих выступлениях вслед за премьером Исландии на открытии саммита подчеркивали все — президенты Эммануэль Макрон и Анджей Дуда, канцлер Олаф Шольц, премьер-министры Джорджа Мэлони и Риши Сунак, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и, конечно, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

А президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении по видеосвязи призвал всех лидеров государств "в единстве выкладываться на 100%" в дело, цель которого — защита людей и защита Европы. При этом он отметил необходимость Украины в истребителях и выразил уверенность, что эта цель будет достигнута. "100% должно быть нашим ориентиром. Мы должны дать 0% агрессору", — сказал он.

Второй день саммита был максимально рабочим. Президенты и главы правительств всех государств-членов Совета Европы, представители государств-наблюдателей и основных международных организаций говорили об исключительных вызовах, связанных с войной РФ против Украины. Также лейтмотивом выступлений являлась тема достижения справедливости для жертв российской агрессии. В работе на следующий день принял участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Открывая дискуссию, генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич подчеркнула, что России придется ответить за свои преступления. Она призвала лидеров государств оказывать необходимую поддержку Украине, а также "обеспечить ответственность за преступления России путем утверждения Реестра ущерба" и "бороться с возмутительным похищением украинских детей Россией".

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Фото: Совет Европы

В общем, эти две темы были главными и в выступлениях европейских лидеров участников собрания.

Реестр убытков

Создание Международного реестра ущерба, нанесенного Украине агрессией РФ, стало основным вопросом повестки дня саммита. 43 страны (члены и не члены СЕ), а также Европейский Союз подписали договор о создании Реестра ущерба, нанесенного Украине агрессией РФ. Он будет создан как платформа для межправительственного сотрудничества, которая будет действовать в институциональных рамках Совета Европы.

Штаб-квартира Реестра будет расположена в Гааге (Нидерланды) и будет иметь вспомогательный офис в Киеве. Евросоюз будет в значительной степени участвовать в финансировании стартовых расходов.

В учредительных документах указано, что Реестр, созданный на начальный период в три года, будет использоваться для регистрации доказательств и информации, касающихся исков о возмещении ущерба, ущерба или потерь, вызванных агрессией России против Украины. Это открывает путь будущему международному механизму компенсации жертвам российской агрессии.

То есть целью проекта является то, чтобы люди, которые пострадали в результате этой агрессии (разрушенные дома, ранения, погибшие родственники), могли получить справедливую материальную компенсацию за счет РФ.

Принято решение о создании Реестра убытков. Фото: Совет Европы

Денис Шмыгаль выразил благодарность Совету Европы и всем государствам-участникам саммита за поддержку и пригласил другие государства мира присоединиться к Реестру убытков в знак поддержки важного вопроса ответственности России в войне против Украины.

"Реестр является важным шагом на пути к справедливости и возмещению для Украины и украинцев, которые так много пострадали от этой войны. Но самое сложное еще впереди: мы должны обеспечить быструю работу Реестра, чтобы жертвы российской агрессии могли подавать свои заявления", — добавил премьер-министр.

Вернуть детей

Главы государств и правительств 46 стран-членов Совета Европы приняли "Декларацию о положении детей в Украине", в которой, в частности, обязались работать над немедленным возвращением вывезенных в Россию детей и наказанием виновных в преступлениях против несовершеннолетних.

"Мы полностью отданы борьбе с безнаказанностью лиц, виновных в преступлениях, совершенных против детей, включая депортацию детей, путем продолжения поддержки международным и национальным юрисдикциям, которые расследуют эти преступления", — говорится в декларации.

Саммит Совета Европы в Исландии. Фото: Совет Европы

Лидеры государств обязались сотрудничать с международным сообществом и поддерживать украинские власти, чтобы обеспечить немедленный возврат в Украину детей, незаконно перемещенных и депортированных из Украины в РФ, Беларусь или на территории, временно контролируемые или оккупированные РФ.

СЕ уверяет в поддержке

Кроме того, в итоговом документе саммита "Рейкьявикская декларация — Объединенные вокруг наших ценностей" главы государств и правительств Совета Европы призвали Россию выполнить свои международные обязательства и немедленно и безусловно полностью вывести свои войска из Украины, а также Грузии и Молдовы.

Европейские лидеры заверили в продолжении поддержки Украины "столько, сколько потребуется" и заявили о поддержке принципов справедливого и устойчивого мира, изложенных в Формуле мира президента Зеленского.

Также лидеры государств СЕ заверили в поддержке усилий Украины по восстановлению, в том числе путем финансирования и имплементации Плана действий СЕ для Украины и обязались использовать все средства, доступные в рамках Совета, в том числе через Банк развития Совета Европы.

Как отметили сами участники, саммит в Рекьявике стал исторической возможностью для европейских лидеров подтвердить свою общую приверженность основным ценностям Совета Европы и переориентировать ее миссию в свете новых угроз правам человека и демократии.

Передача председательства в Латвии. Фото: Совет Европы

В конце же саммита Исландия официально передала председательство в Комитете министров Совета Европы Латвии.