Выборы в Польше: кто в лидерах

Лидер правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский. Фото: Pawel Maleckii/Agencja Wyborcza.pl

Польский политический парадокс настолько выразителен, что его стоит приводить в пример в учебниках по политтехнологиям. В разделе "Как не нужно".

В кабинетах власти в Варшаве стало немного грустно. Некоторые упаковывают вещи, потому что правящая Объединенная Правица — партия "Право и Справедливость" вместе с несколькими меньшими партиями, скорее всего, выиграет, но ее первое место на выборах не позволит сформировать коалицию.

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А у ее главных оппонентов — партия "Гражданская платформа" — есть серьезный шанс получить второе место и перенять власть.

Но самое неожиданное сейчас то, что в последние месяцы в Польше абсолютно проукраинские (в контексте поддержки воюющей Украины) власти РП вынуждены бороться за голоса антиукраински настроенных избирателей, за голоса маргинальных категорий граждан.

Будет ли это сражение решающим? Почему партия "Право и Справедливость", ее лидеры, премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда отметились в последнее время довольно категоричными заявлениями, которые можно трактовать как враждебные к Украине?

И почему лидер правящей партии Ярослав Качиньский, брат-близнец трагически погибшего президента Польши Леха Качиньского, продолжает публично говорить, что его страна продолжит поддерживать воюющую Украину?

Политические рейтинги

Новейшие соцопросы, обнародованные 26 сентября, свидетельствуют о том, что "ПиС" удерживает лидерство с 36% (плюс 1% по сравнению с предыдущим опросом 12 сентября).

На втором месте оппозиционная "Гражданская платформа" Дональда Туска с 29% (плюс 3% соответственно).

Дональд Туск во время предвыборной кампании. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

На третьем месте левые с 10% (плюс 2%), на четвертом "Третья дорога" с 8% (+2%), в Сейм проходит также "Конфедерация" с 7% (потеряла 1%).

Еще полгода назад нынешняя власть Польши, бессменная уже две каденции, была уверена в своей победе и на этот раз.

Еще осенью прошлого года в националистической партии "Конфедерация" соцопросы показывали несколько процентов поддержки на эту политическую силу, которая отличалась антиукраинской риторикой (против помощи Украине, за Польшу для поляков и др.) и на которую мало кто обращал внимание.

Но в последние месяцы "Конфедерация" получила почти 10% поддержки, что сделало ее чуть ли не третьим игроком на политической сцене Польши. Удивительно? Абсолютно нет. "ПиС" попала в свою собственную ловушку.

Ловушка партии "Право и Справедливость"

Вспомним, как за несколько лет до большой войны польские власти эксплуатировали месседжи по поводу национальных интересов РП, против политики Европейского Союза.

К примеру, Польша вместе с Венгрией в период пандемии коронавируса угрожала заблокировать бюджет ЕС вместе. Причиной была разница во взглядах на некоторыми принципами права между Варшавой и Брюсселем.

Среди украинских вопросов одним из самых раздуваемых были исторические события на Волыни. Польская сторона настаивает, что резня была только по отношению к полякам и откровенно умалчивает резню украинцев — это очень удобно при отсутствии исторической доктрины и последовательном донесении фактов истории со стороны Украины.

Разумеется, перед войной двусторонние отношения между Киевом и Варшавой переживали один из самых плохих периодов. Все изменила война.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: google.com

Поляки — как государство, общество, власть — откликнулись на беду Украины, открыли границы для беженцев, волонтерили, помогали женщинам и детям из Украины, селили их, обогревали, делились продуктами и одеждой, домами.

Польша была как натянутый нерв, вместе с Украиной боролась за предоставление нам оружия, боеприпасов, средств от Запада. Эмоция была единственной для всех перед лицом общего врага — Польша исторически 300 лет борется с Россией, менее или более успешно.

И партия власти на этот раз тоже сделала сознательный выбор, единственно возможный — за нашу и вашу свободу. Мы должны быть благодарны Польше, потому что от ее позиции, от ее реакции зависело многое в дискуссии Запада, в принятии решений.

Но наибольшей ошибкой власти РП было то, что за последние полтора года она не объясняла, что такое принятие беженцев в Польше — это и помощь Украине, и новые рабочие места, которые заполнили украинки на трудных направлениях: на предприятиях, в сельском хозяйстве, в торговле и тому подобное.

Польские власти не объясняли постоянно своему избирателю, что беженки-украинки приносят в бюджет Польши больше средств, чем получают социальной поддержки.

Власти молчали о том, что в Польше осталась самая активная часть украинских беженцев, потому что социально незащищенные (инвалиды и пенсионеры) поехали в Германию, Швейцарию и Нидерланды — туда, где они имеют высокий уровень социальных выплат.

А между тем, российская пропаганда работала на разных уровнях, внушая польскому обывателю, что якобы украинки "злые, потому что отобрали работу у поляков, обобрали польский бюджет, хотят все даром".

Могло ли это не повлиять на настроения избирателя правящей партии, которому до войны все время рассказывали о "плохих" украинцах, националистах? Вопрос риторический.

"Конфедерация" и "Третья сила" сдвигают лидеров

Основа электората "ПиС" — избиратель консервативный, ортодоксальный, избиратель из деревни и маленьких городков. И именно этот избиратель оказался очень чувствительным к националистическим лозунгам "Конфедерации".

И вот теперь "ПиС" пытается срочно перестроить предвыборную риторику и соперничает с "Конфедерацией" за 5-6 отобранных процентов. Интересно, что "Конфедерация" дает понимание, что может создать в парламенте коалицию с "ПиС". Лидер "ПиС" Ярослав Качиньский активно отрицает эту возможность — никогда не пойдем на такую коалицию.

Лидер партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Это понятно, что Качиньский стремится вернуть своего избирателя и дать ему понять, что есть большая разница, за кого голосовать. Это одни из последних выборов для лидера в его активной политической жизни, поэтому они очень важны — речь идет о политической преемственности.

Еще одна политическая сила, идущая лоб в лоб с "Конфедерацией" в избирательной гонке (8-9% в соцопросах) — "Третья сила", политический узор которой создан лишь в последние несколько лет, она относительно новая на сцене.

Ее можно назвать силой, пропагандирующей условно либеральные взгляды с примесью "левизны" в вопросах социальной поддержки населения.

Вероятные результаты выборов в Польше

Если очень условно говорить, успех "Конфедерации" и "Третей силы" на этих выборах обусловлен усталостью от двух крупнейших политических сил Польши — "ПиС" и "Гражданской платформы", которые на несколько десятилетий заполонили собой политическую сцену и противоречиями которой охвачена вся большая политика в стране.

Избиратель консерваторов (ПиС) и либералов (ГП) уже устал от одних и тех же лиц и лозунгов, потому что в обеих партиях лидерство ревностно удерживают вышедшие когда-то из одной политической грозди давние соперники Ярослав Качиньский и Дональд Туск.

Тем не менее, за две недели до выборов еще многое может измениться. В Польше политических скандалов хватает, и может появиться условный джокер.

Но уже сейчас можно осторожно предположить, что правящая до сих пор "ПиС", вероятно, потеряет большинство в парламенте и перейдет в статус мощной оппозиции.

Не исключено и то, что электорат "ПиС" мобилизуется, и власть удержится.

ОБСЕ приступили к миссии по наблюдению за выборами в Польше. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Возможно, в новом парламенте будет существовать неформальная коалиция "ПиС" и "ГП" для голосования за важные законопроекты, хотя формально закрепленной такой коалиции между консерваторами и либералами быть не может, слишком антагонистически они действуют публично в течение десятилетий.

Есть вероятность, что власть перейдет к либералам — ОО, левые и "Третья сила", которые совместно способны набрать более 50% голосов. Но нельзя уверенно утверждать, что этот вариант наиболее вероятен. Поэтому, пока одни "пакуют чемоданы", другие "затаили дыхание".

Что это значит для Украины? Вероятнее всего, Польша продолжит поддержку Украины на нынешнем уровне.

Хуже всего было бы, если бы во властной коалиции действительно оказалась крайне националистическая "Конфедерация", потому что путь к национализму в его самом страшном, искаженном варианте Польши точно не нужен — хотя бы потому, что в нынешней ситуации это играет на руку России.