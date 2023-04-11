В Италии нашли гробницу со следами последней трапезы – находка очень редкая

Археологи обнаружили нетронутую гробницу со следами последней трапезы.

На территории Италии исследователи обнаружили нетронутую этрусскую гробницу, где заметили остатки последней трапезы. Как утверждают ученые, эта находка очень редка, ведь найти следы последнего застолья древних времен почти нереально.

Об этом сообщает портал "Heritage Daily"

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Исследователи утверждают, что целостную гробницу VI века до н.э. они нашли в некрополе города Вульчи. В гробнице ученые увидели керамическую посуду и блюдо, которое находилось на жаровне. Там лежали угли, а на шампурах до сих пор сохранились остатки готового мяса.

В Италии была обнаружена гробница с остатками трапезы. Фото: Heritage Daily

Также во время раскопок археологи обнаружили и каменные плиты из туфа, вес составляет 40 килограмм. Кроме того, ученые нашли там камеру гробницы, где лежало примерно 30 керамических сосудов, которые сохранились в хорошем состоянии до сих пор.

Исследователи считают, что в гробнице спрятали женщину, которая не имела оружия, а держала веретено. Кремированные останки женщины поместили в округлый горшок, обычно используемый этрусками в качестве урны для праха.

В Италии была обнаружена гробница с остатками трапезы. Фото: Heritage Daily

Ученые также отметили, что Этрусский город Вульчи развивался в то время, когда он являлся центром для ремесел и торговли. Но в 280 году до нашей эры римляне разрушили этот город, поэтому он, к сожалению, пришел в упадок и был сильно заброшен.

Но через некоторое время город стал идеальным местом для мародеров, которые в свое время ограбили десятки тысяч гробниц и вынесли оттуда бесценные артефакты. Поэтому археологи утверждают, что эта находка является невероятной редкостью среди найденных артефактов.

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