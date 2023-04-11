Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Уголь и жареное мясо на шампурах: в Италии нашли гробницу с остатками последней трапезы arrow

Уголь и жареное мясо на шампурах: в Италии нашли гробницу с остатками последней трапезы

11 апреля 2023 18:33
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
В Италии нашли гробницу со следами последней трапезы – находка очень редкая
Археологи обнаружили нетронутую гробницу со следами последней трапезы.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

На территории Италии исследователи обнаружили нетронутую этрусскую гробницу, где заметили остатки последней трапезы. Как утверждают ученые, эта находка очень редка, ведь найти следы последнего застолья древних времен почти нереально.

Об этом сообщает портал "Heritage Daily"

Читайте также:

Исследователи утверждают, что целостную гробницу VI века до н.э. они нашли в некрополе города Вульчи. В гробнице ученые увидели керамическую посуду и блюдо, которое находилось на жаровне. Там лежали угли, а на шампурах до сих пор сохранились остатки готового мяса.

Археологи обнаружили в Италии гробницу с остатками трапезы
В Италии была обнаружена гробница с остатками трапезы. Фото: Heritage Daily

Также во время раскопок археологи обнаружили и каменные плиты из туфа, вес составляет 40 килограмм. Кроме того, ученые нашли там камеру гробницы, где лежало примерно 30 керамических сосудов, которые сохранились в хорошем состоянии до сих пор.

Исследователи считают, что в гробнице спрятали женщину, которая не имела оружия, а держала веретено. Кремированные останки женщины поместили в округлый горшок, обычно используемый этрусками в качестве урны для праха.

Найденная в Италии гробница
В Италии была обнаружена гробница с остатками трапезы. Фото: Heritage Daily

Ученые также отметили, что Этрусский город Вульчи развивался в то время, когда он являлся центром для ремесел и торговли. Но в 280 году до нашей эры римляне разрушили этот город, поэтому он, к сожалению, пришел в упадок и был сильно заброшен.

Но через некоторое время город стал идеальным местом для мародеров, которые в свое время ограбили десятки тысяч гробниц и вынесли оттуда бесценные артефакты. Поэтому археологи утверждают, что эта находка является невероятной редкостью среди найденных артефактов.

Напомним, мы писали, что в Великобритании мужчина нашел 400-летние фрески, когда делал ремонт в своем доме.

Ранее мы рассказывали, что исследователи обнаружили голубя, которого считали вымершим более 100 тысяч лет назад.

Также мы сообщали, что в Иерусалиме нашли свинцовый гроб с девушкой, одетой в золотые украшения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB