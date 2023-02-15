За главу нового лидера Аль-Каиды назначили вознаграждение в $10 миллионов

За голову нового лидера "Аль-Каиды" назначили вознаграждение в $10 миллионов
Ветеран египетского экстремизма Саиф аль-Адель является фактическим лидером террористической организации "Аль-Каида". За информацию, которая поможет его арестовать, предлагают 10 миллионов долларов.
Об этом пишет The Guardian.
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Подробности
62-летний Саиф аль-Адель уже давно считается наиболее вероятным преемником Аймана аль-Завахири, который был уничтожен в результате удара США в Кабуле в 2022 году. Однако никакого заявления от "Аль-Каиды" не было.
В отчете комитета Совбеза ООН по наблюдению за санкциями против Исламского государства и "Аль-Каиды", опубликованном 13 февраля, говорится, что официальному признанию "Аль-Каидой" новой роли Аделя препятствуют нежелание афганских талибов признавать смерть Завахири, а также то, что Адель находится в Иране.
Отмечается, что статус членов "Аль-Каиды" в Иране никогда не был полностью понят, и их положение менялось в течение 20 лет. Некоторые, как известно, содержались в течение длительного периода в различных формах заключения; другим были разрешены значительные свободы. Среди них члены семьи Усама бен Ладена, основателя "Аль-Каиды", который был убит в Пакистане спецназом США в 2011 году.
Для лидера "Аль-Каиды" беспрецедентно находиться в потенциально враждебной стране, где любые возможности передвижения, общения или встречи с единомышленниками зависят от решений местных властей.
Западные официальные лица воспринимают Аделя как грозную угрозу, с доказанными организаторскими способностями и преданностью, что дало ему широкое уважение в исламистских экстремистских кругах.
Он начал свою экстремистскую карьеру в египетской организации "Исламский джихад" в 1980-х годах, и его обвинили в нападениях на посольства США в Восточной Африке в 1998 году, что положило начало международной террористической кампании "Аль-Каиды".
Министерство юстиции США предлагает 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать.
Напомним, США ликвидировали лидера "Аль-Каиды" Аймана Аль-Завахири в Кабуле (Афганистан). По словам президента Джо Байдена, справедливость победила, и лидера террористов больше нет.