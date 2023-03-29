Законы об иноагентах распространяются по миру

Законы об иностранных агентах действуют не только в россии. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Мария Кагал Редактор международного отдела

Российский закон об иностранных агентах не является чем-то уникальным и исключительно российским. Подобные законы действуют чуть ли не по всему миру, а скоро, возможно, появятся и в Евросоюзе. Все они нацелены на защиту государственных интересов, однако разница в том, как некоторые страны могут злоупотреблять такими размытыми и широкими законами.

О том, как законы об иноагентах разрушают демократию, пишет Максим Крупский, приглашенный научный сотрудник Университета Тафтса, программа россии и Евразии. Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Почему растущее количество законов об иностранных агентах в мире — угроза демократии

После нескольких дней массовых протестов и столкновений между протестующими и полицией в начале марта правящая партия Грузии, бывшего советского государства, подверглась давлению и отказалась от предложенных ею законов об иностранных агентах.

Но шум и внимание СМИ к грузинской инициативе и ее краху не должны скрывать более широкую тенденцию, когда речь идет о подобных законах, направленных против СМИ и неправительственных организаций, финансируемых из-за границы, или НПО. В последнее десятилетие они появились в странах по всему миру. Китай, Индия, Камбоджа, Австралия и Уганда являются одними из десятков стран, которые имеют законы об "иностранных агентах".

Столкновения полиции и протестующих в Грузии 8 марта 2023 года. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Через несколько дней после отзыва грузинских законопроектов издание Politico сообщило, что Европейский Союз собирается разработать собственный реестр иностранных агентов.

Слишком широкие, склонные к злоупотреблениям

Толчком к принятию этих законов в последние годы стал рост международной напряженности и беспокойство национальной власти по поводу иностранного влияния на внутренние дела и общественное мнение.

Толкование и применение законов об "иностранных агентах" отличается в разных юрисдикциях. Но все они, как правило, требуют регистрации и выделения организаций с иностранным финансированием или "воздействием". Во многих случаях их деятельность также неоправданно ограничивается.

По моему опыту представительства НПО, классифицированные как иностранные агенты, такие законы могут быть использованы в качестве инструмента против групп, оказывающих правозащитную и социальную помощь или осуществляющих мониторинг прозрачности деятельности государственных органов. Любая организация, которая так или иначе участвует в международной деятельности и которую государство считает влияющим на внутреннюю политику или общественное мнение, рискует быть признанным иностранным агентом.

Законодательство Грузии потребовало бы, чтобы неправительственные организации и средства массовой информации, получающие более 20% финансирования из-за границы, были включены в специальный реестр "агентов иностранного влияния". Они также должны были бы подавать ежегодную финансовую декларацию или оштрафовать на 9500 долларов США.

Авторы законопроекта в Грузии сравнили его с американским Законом о регистрации иностранных агентов (FARA), который применяется к любому "агенту иностранного заказчика".

Но критики утверждают, что он является копией более репрессивного российского закона об иностранных агентах. Правозащитники утверждают, что российский закон разрешает кремлю препятствовать работе неправительственных организаций и независимых СМИ, а также преследовать несогласных граждан.

Протесты в Грузии. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

С тех пор, как россия приняла закон об иностранных агентах в 2012 году, я видел, как власти используют расплывчатые юридические понятия, такие как "политическая деятельность", "иностранное финансирование" и "иностранное влияние", для определения того, является ли НПО иностранным агентом. Эти расплывчатые юридические понятия позволяют органам исполнительной власти и судам толковать закон так широко, как им вздумается, и произвольно решать, кто есть, а кто не иностранный агент.

И эта широкая и произвольная классификация иностранных агентов не уникальна для россии. Она также применяется к законодательству об иностранных агентах в более демократических странах. Однако, чем более авторитарен режим, тем больше негативных последствий эти законы имеют для гражданского общества.

Как начинались законы об иностранных агентах

Первый закон об иностранных агентах, FARA, был принят в США в 1938 году для противодействия нацистской пропаганде. Этот закон действует и сегодня, но претерпел значительные изменения. Из него исчезло понятие пропаганды, его заявленной целью является выявление иностранного влияния в США и противодействие угрозам национальной безопасности.

Хотя FARA не создает репрессивных ограничений для гражданского общества, при желании его можно толковать очень широко. Большое количество консультативных выводов, выданных подразделением FARA по индивидуальным запросам, свидетельствует о том, насколько сложно определить, кто должен регистрироваться как иностранный агент.

При разработке собственного законодательства об иностранных агентах россия и Грузия ссылались на FARA. Однако есть ключевое отличие между их законодательством и FARA: в российской и ныне упраздненной грузинской версиях "иностранные агенты" не должны осуществлять деятельность от имени иностранного правительства, политической партии, бизнеса или физического лица.

Само по себе использование терминов "иностранный агент" и "агент иностранного влияния" некорректно с юридической точки зрения — агентская деятельность даже не нуждается в доказательстве.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Тем не менее, юридические последствия для тех, кто получает ярлык "иностранного агента", вполне реальны. В россии эти организации не могут заниматься образовательной деятельностью в государственных школах, организовывать публичные мероприятия, производить и распространять материалы для детей. А их программы и меры могут быть отменены государственными органами, даже если они не нарушают закон.

Нарушение гражданских прав

Подобное законодательство в других странах также нарушает гражданские права и свободы. Китайское законодательство требует от НПО получить разрешение правительства на осуществление своей деятельности и регистрации в органах безопасности, а также ряд других серьезных ограничений, которые фактически делают невозможным их работу.

Как отмечает издание The Guardian, "иностранные НГО должны воздерживаться от участия в политической или религиозной деятельности или действовать таким образом, чтобы не нанести вред "национальным интересам Китая" или "этническому единству"".

В Уганде НПО не могут работать в какой-либо части страны, если не получат разрешения от районного комитета по мониторингу НПО и местных властей. Они должны также подписать меморандум о взаимопонимании с представителями правительства.

В 2022 году международные правозащитные организации, в частности Amnesty International и Human Rights Watch, призвали правительство Индии прекратить применение Закона о регулировании иностранных взносов в гражданское общество. Они утверждали, что закон используется для преследования Центра содействия социальным проблемам, известной местной НПО, которая занимается мониторингом нарушений прав человека. Индийские власти обвинили группу в том, что они "освещают ситуацию с правами человека в Индии в негативном свете в ущерб имиджу Индии", а также провели обыск в ее офисе и изъяли документы.

Кроме этих правовых последствий для НПО, государственная риторика по отношению к иностранным агентам может привести к недоверию граждан к важным НПО и другим организациям, которые защищают права человека и оказывают общественные услуги. А несправедливое применение закона об иностранных агентах к физическим лицам приводит к возвращению к советской риторике о "врагах народа".

Нападки владимира путина на неопределенных "отбросов и национал-изменников" и "пятую колонну", которая желает уничтожить россию в интересах Запада, являются крайним проявлением этой риторики.

Фото: Alexei Nikolskyi/REUTERS

Международные суды признали, что законы об иностранных агентах нарушают права и свободы граждан. В июне 2022 года Европейский суд по правам человека постановил, что россия нарушила право на свободу собраний и объединений по НПО, признанным иностранными агентами.

Двумя годами ранее Европейский суд постановил, что венгерский закон об иностранных агентах неправомерно нарушает индивидуальные права и свободы и противоречит Хартии прав человека Европейского Союза. Однако ни одно из этих решений не принесло практических результатов, поскольку законодательство в россии и Венгрии осталось без изменений.

Растущее движение

После вторжения россии в Украину в 2022 и иностранного вмешательства в выборы в США и Канаде меры по защите государственного суверенитета стали все более популярными.

Страны должны обеспечить прозрачность финансовых операций, чтобы обуздать коррупцию, отмывание денег, финансирование терроризма и другие преступления. Однако создание чрезмерно широких законов об иностранных агентах, которые стигматизируют и ограничивают деятельность законопослушных НПО, независимых СМИ и отдельных лиц, представляет угрозу демократическим ценностям.

Максим Крупский, приглашенный научный сотрудник, программа россии и Евразии, Университет Тафтса