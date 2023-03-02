Трампа можуть притягнути до відповідальності через штурм Капітолія: рішення Мін'юсту США

6 січня 2021 року прихильники Трампа штурмували Капітолій

Міністерство юстиції США вирішило, що 45-ий президент Дональд Трамп може бути притягнутий до відповідальності в суді за одним із позовів щодо штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Це перше таке рішення відомства.

Про це повідомляє The Washington Post.

Що відомо про позов

Двоє офіцерів поліції Капітолія, до яких приєдналися 11 членів Палати представників від Демократичної партії, намагаються притягнути Трампа до відповідальності за фізичні та психологічні травми, яких вони зазнали під час заворушень.

Позов був поданий на підставі ухваленого після Громадянської війни США закону, який дозволяє відшкодовувати збитки в разі, якщо державним службовцям перешкоджають у виконанні обов'язків шляхом сили, погроз або залякування.

Трамп стверджував, що він захищений від позову імунітетом, який надається президенту США, що виконує свої офіційні обов'язки. Варто зауважити, що 6 січня 2021 року він закликав своїх прихильників "боротися, як у пеклі", щоб не дозволити Конгресу затвердити результати виборів президента.

Окружний суд, який першим розглядав цей позов, постановив, що перша поправка до Конституції США не могла слугувати виправданням поведінки Трампа. У грудні 2022 року апеляційний суд звернувся до міністерства юстиції США з проханням висловити свою думку.

У відповіді відомства, яка надійшла лише в четвер, констатується, що мова, "спрямована на підбурювання до неминучих протизаконних дій" або "здатна підбурювати до таких дій", не захищається першою поправкою до Конституції США.

Оскільки позов все ще перебуває на попередній стадії, Мін’юст США у своїй відповіді підкреслив: він не оцінював правдивість твердження про те, що Трамп підбурював до повстання 6 січня 2021 року. Натомість було використано формулювання, що в позові "правдоподібно" описується поведінка, яка виходить за межі президентських повноважень.

Інші позови проти Трампа

Цей позов проти Трампа, пов’язаний зі штурмом Капітолія, не єдиний. Тому рішення Мін’юсту може закласти основу для притягнення 45-го президента США до відповідальності в аналогічних справах, де суд має визначити межі застосування першої поправки до його слів.

Водночас також не йдеться про кримінальне переслідування на кшталт того, до якого закликали у своєму звіті члени "спецкомітету 6 січня" Палати представників – міністерство юстиції США досі не виступало із заявою щодо цього питання, але теоретично може розпочати кримінальне переслідування через намагання 45-го президента скасувати результати перегонів 2020 року.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що проти колишнього президента США Дональда Трампа подано позов до суду. Його вимагають визнати причетним до загибелі офіцера поліції Браяна Сікніка під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

фото: Reuters