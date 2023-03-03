У Греції після аварії потягів 1 березня спалахнули протести

"Цей злочин не буде забутий": у Греції після аварії потягів спалахнули протести
У столиці Греції Афінах біля будівлі грецької залізничної компанії Hellenic Train відбулися сутички між демонстрантами та поліцією. Напередодні у залізничній аварії на півночі країни загинули 57 людей.
Про це пише The Guardin.
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Протести в Греції
Протести відбулися через кілька годин після того, як правоцентристський уряд прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса визнав, що залізничні проєкти по всій країні були охоплені "хронічними хворобами державного сектора".
Зазначається, що під час протесту у грецькій столиці сталися сутички між демонстрантами та поліцією. Пізніше поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників, які кидали каміння та запалювали багаття на вулицях.
Також протести пройшли в Салоніках і місті Ларисса, неподалік від якого у ніч на середу сталася катастрофа. По всій країні оголошено триденну національну жалобу після аварії.
Прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс заявив, що інцидент стався через "трагічну людську помилку".
Розслідування триває. На цей час 59-річному начальнику місцевої станції висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві. Однак він заперечує будь-які правопорушення, звинувачуючи в аварії технічну несправність.
Члени профспілки залізничників вважають, що системи безпеки не працювали належним чином, про що неодноразово попереджали протягом багатьох років.
"Біль перетворився на гнів за десятки загиблих і поранених колег і співгромадян. Неповага, яку протягом багатьох років виявляли уряди до грецьких залізниць, призвела до трагічного результату", — йдеться в заяві профспілки працівників, яка оголосила про страйк.
Нагадаємо, у ніч на середу, 1 березня, у Греції сталося зіткнення пасажирського та вантажного потягів. Загинули 57 людей, ще 85 постраждали. Пасажирський потяг перевозив сотні людей, зокрема багато студентів університету, які поверталися додому з канікул.
Міністр транспорту й інфраструктури Греції Константінос Караманліс оголосив про свою відставку у зв’язку із масштабною аварією на залізниці, внаслідок якої загинули десятки людей.
Фото: Getty Images