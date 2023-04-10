Туреччина матиме унікальний десантний корабель: що на ньому розміщуватимуть

Туреччина поставить на озброєння унікальний корабель для розміщення дронів. Фото: twitter.com/RTEdijital

Туреччина візьме на озброєння перший в світі десантний корабель, призначений для розміщення бойових дронів.

Про це повідомляє офіс президента Туреччини в Twitter.

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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, yarın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın katılacağı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. 🇹🇷



✅ Güverte kapasitesi 10 helikopter, 11 SİHA

✅ Hangar kapasitesi 19 helikopter, 30 SİHA pic.twitter.com/9tZEw7RMhJ — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 9, 2023

Корабель TCG Anadolu може розмістити на борту 10 вертольотів та 11 БПЛА, а в ангарі — ще 19 вертольотів та 30 безпілотників.

Корабель має довжину 231 метр і 32 метри в ширину та може рухатись зі швидкістю не менше 20,5 вузлів.

Розробку TCG Anadolu почали в 2018 році, а з 2022 року він почав проходити випробування. На борту будуть розміщуватись БПЛА Bayraktar TB3.

Нагадаємо, Туреччина почне постачати газ зі своїх морських родовищ домогосподарствам у травні цього року. Це, за словами міністра енергетики Фатіха Донмеза, задовольнятиме потреби у газі домашніх господарств протягом 35 років. Турецький державний імпортер енергії BOTAS розподілятиме газ між домашніми господарствами наступного місяця після закінчення контролю.