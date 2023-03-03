​​​​​​​У Бельгії суд дозволив евтаназію жінці, яка зарізала п'ятьох своїх дітей

Убивця добровільно пішла з життя у річницю злочину

У Бельгії за допомогою евтаназії завершила свій земних шлях відома злочинниця Женев’єва Лермітт. 15 років тому вона зарізала усіх п’ятьох своїх дітей.

Про це повідомляє Daily Mail.

Масове убивство своїх дітей

Громадянка Бельгії Женев’єва Лермітт 28 лютого 2007 року зарізала усіх п’ятьох своїх дітей — сину та чотирьом донькам віком від трьох до 14 років. Вона спеціально вкрала для цього у супермаркеті два ножі, якими й перерізала усім дітям горло.

Це сталося у домі, де проживала сім’я, поки чоловік Женев’єви і батько дітей, Бучаїм Мокамед, перебував у Марокко у своїх батьків.

2008 року матір-убивцю засудили до довічного позбавлення волі. А 2019-го її перевели у психіатричну лікарню.

Евтаназія у день злочину

Адвокат пані Лермітт, Ніколас Коен, повідомив, що його клієнтка померла 28 лютого 2023 року за допомогою процедури евтаназії.

У Бельгії законодавство дозволяє застосовувати евтаназію до людей, які страждають від невиліковних психологічних проблем.

Психолог Емілі Маруа зазначила, що вибір дати свідчить про символічний жест поваги матері до своїх дітей, яких вона убила 15 років тому.

Нагадаємо, рік тому у США жінка під час героїнової ломки вбила власну дитину. Вона стверджувала, що герой мультфільму Губка Боб наказав їй вбити дитину, інакше вб'ють її. Тому жінка загорнула тіло дитини в постільну білизну і викинула на смітник.

Фото: BELGA