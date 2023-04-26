У Росії схвалили закон про довічне ув'язнення за державну зраду

Рада Федерації Росії. Фото: російські ЗМІ

Рада Федерації РФ на засіданні в середу, 26 квітня, схвалила закон, що посилює кримінальну відповідальність за держзраду, диверсії, тероризм і встановлює покарання за сприяння виконанню рішень міжнародних організацій, в яких не бере участі РФ, або іноземних держорганів. Документ лишилося підписати президенту Росії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Посилення покарання за держзраду, тероризм та диверсії

Закон запроваджує як максимальне покарання державну зраду довічне позбавлення волі. Воно доповнить інші можливі покарання, вже передбачені статтею 275 КК РФ (позбавлення волі терміном від 12 до 20 років зі штрафом у вигляді 500 тисяч рублів).

Крім того, вносяться зміни і до статті 205 КК РФ ("Терористичний акт"): максимальний термін за вчинення залякувальних дій, що створили загрозу загибелі людей та спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні, збільшується до 20 років позбавлення волі (зараз — 15 років). У статті 205.1 ("Сприяння терористичній діяльності") мінімальний поріг покарання за вербування або залучення до терористичних злочинів збільшується з п'яти до семи років. Мінімальне покарання за пособництво збільшується з 10 до 12 років (максимальний термін за цією статтею — до 20 років).

За статтею 205.4 ("Організація терористичної спільноти та участь у ній") учасникам терористичних організацій загрожуватиме від 10 до 15 років позбавлення волі (діє від 5 до 10 років). За статтею 281 ("Диверсія") закон посилює покарання за дії, спрямовані на пошкодження об'єктів транспортної інфраструктури та життєзабезпечення населення, а також на заподіяння шкоди здоров'ю людей з метою підриву економічної безпеки та обороноздатності країни, до 20 років позбавлення волі (зараз 15 років).

Піднімається мінімальний поріг покарання за акт міжнародного тероризму (стаття 361 КК РФ) — тепер за це загрожуватиме від 12 років і аж до довічного (зараз від 10 років).

Покарання за сприяння рішенням міжнародних судів

Крім того, закон вводить до Кримінального кодексу відповідальність за сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, в яких РФ не бере участі, або іноземних державних органів. Наприклад, такою організацією може бути Міжнародний кримінальний суд (МКС).

КК доповнюється новою статтею 284(3). Так, сприяння виконанню рішень міжнародних організацій, в яких РФ не бере участі, або іноземних держорганів про кримінальне переслідування посадових осіб органів публічної влади РФ у зв'язку із здійсненням ними службової діяльності, інших осіб у зв'язку з проходженням ними військової служби або перебуванням у добровольчих формуваннях, що сприяють виконання завдань, покладених на Збройні сили РФ, каратиметься штрафом у розмірі від 300 тис. до 1 млн руб. або позбавленням волі терміном до п'яти.

З пропозицією розробити зміни до законодавства, які забороняють діяльність МКС у Росії, виступив голова Держдуми В'ячеслав Володін після того, як цей суд 17 березня видав ордер на арешт президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Нагадаємо, закон, який посилює кримінальну відповідальність за держзраду, диверсії, тероризм, було ухвалено Державною думою Росії 18 квітня.

Також раніше повідомлялося, що депутати Держдуми Росії планують внести поправки до закону "Про безпеку", пропонуючи наділити президента РФ Володимира Путіна правом захищати громадян країни від міжнародних судів. Запропоновані зміни у статті 8 закону розширюють повноваження президента з безпеки та передбачають заходи щодо захисту Росії та громадян у разі прийняття іноземними та міжнародними органами рішень, що суперечать інтересам Росії та її правопорядку.