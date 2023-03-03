"Вагнерівці"

На початку 2023 року в Санкт-Петербурзі на базі "ПВК Вагнер Центру" було створено молодіжний клуб "Вагнерьонок", який привертає увагу депутатів, проросійських журналістів, блогерів та ветеранів бойових дій. Він призначений для студентів та школярів, яким пропонують звільнення від занять в обмін на участь у заходах клубу.

Про це повідомляє Медуза-LIVE.

Молодіжний клуб

На зустрічі "Вагнерьонка", що відбулася 22 лютого, гостями виступили спецпризначенець Віктор Шмарковський та інші спікери, які ділилися своїми поглядами на політичну ситуацію в росії та відповідали на запитання учасників. Шмарковський заявив, що він може "випромінювати дельта-хвилі" і його мозок "здатен витримати будь-який удар через скупчення рідини у певних зонах". Він також назвав себе "дитиною першої атомної бомби".

Для вступу до клубу "Вагнерьонок" необхідно написати заяву в соціальних мережах, надати паспорт, дві фотографії та автобіографію, а потім дочекатися рішення про прийом. Організатори обіцяють учасникам різні можливості, такі як відвідування військових баз, участь у стрілянинах та інших заходах.

Молодіжний клуб "Вагнерьонок" викликає занепокоєння в опозиційних груп і правозахисників, які вважають його ідеологічно спрямованим і несумісним з демократичними цінностями. Деякі критики зазначають, що створення такого клубу може призвести до зміцнення культури насильства та військової агресії серед молоді.

Нагадаємо, що російська приватна військова компанія "Вагнер" зазнає катастрофічних втрат у Донецькій області. Зокрема, за даними українського Генштабу, у період із 20 по 22 лютого на Бахмутському напрямку загинули близько 200 бойовиків.