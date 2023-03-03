​​​​​​​В росії чергова пожежа: у Краснодарі горить територія льотного училища

На півдні росії загорілося на військовому об’єкті

У Краснодарі сталася масштабна пожежа. Влада стверджує, що це всього лиш суха трава, місцеві жителі повідомляють про те, що у Краснодарі було чутно вибух.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Пожежа на території військового об’єкту

У Краснодарі сталася масштабна пожежа. Дим з місця загоряння бачили у різних кінцях адміністративного центру Краснодарського краю.

За попередньою інформацією, горить на території льотного училища.

Трава і вибух

Краснодарська філія міністерства з надзвичайних ситуації росії заявило, що причиною задимлення території є лише загоряння сухої трави.

Але в коментарях на Telegram-каналі "Типичный Краснодар" мешканці міста повідомили, що чули гучний вибух.

Нагадаємо, в росії останнім часом регулярно відбуваються пожежі з вибухами.

Так, учора, 2 березня, у підмосковній Коломні стався потужний вибух, після чого розпочалася пожежа.

Фото з соцмереж