В Італії знайшли гробницю зі слідами останньої трапези – знахідка є дуже рідкісною

Археологи знайшли незайману гробницю зі слідами останньої трапези.

На території Італії дослідники знайшли незайману етруську гробницю, де помітили залишки останньої трапези. Як стверджують вчені, ця знахідка є дуже рідкісною, адже знайти сліди останнього застілля давніх часів майже нереально.

Про це повідомляє портал "Heritage Daily"

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Дослідники стверджують, що цілісну гробницю VI століття до нашої ери вони знайшли у некрополі міста Вульчі. У гробниці вчені побачили керамічний посуд та страву, яка знаходилася на жаровні. Там лежало вугілля, а на шампурах досі збереглися залишки готового м’яса.

В Італії знайшли гробницю із залишками трапези. Фото: Heritage Daily

Також під час розкопок археологи знайшли й кам’яні плити з туфу, вага складає 40 кілограмів. Крім того, вчені знайшли там камеру гробниці, де лежало приблизно 30 керамічних посудин, які збереглися у гарному стані й досі.

Дослідники вважають, що у гробниці заховали жінку, яка не мала зброї, а тримала веретено. Кремовані останки жінки помістили в округлий горщик, який зазвичай використовують етруски як урну для праху.

В Італії знайшли гробницю із залишками трапези. Фото: Heritage Daily

Вчені також зазначили, що Етруське місто Вульчі розвивалося в ті час, коли воно було центром для ремесел та торгівлі. Але в 280 році до нашої ери римляни зруйнували це місто, тому воно, на жаль, занепало та було сильно закинуто.

Але через деякий час це місто стало ідеальним місцем для мародерів, які свого часу пограбували десятки тисяч гробниць та винесли звідти безцінні артефакти. Саме тому археологи стверджують, що ця знахідка є неймовірною рідкістю серед знайдених артефактів.

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