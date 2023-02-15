За голову нового лідера "Аль-Каїди" призначили винагороду в $10 мільйонів

Західні офіційні особи сприймають лідера "Аль-Каїди" як грізну загрозу

Ветеран єгипетського екстремізму Саїф аль-Адель є фактичним лідером терористичної організації "Аль-Каїда". За інформацію, яка допоможе його арештувати, пропонують 10 мільйонів доларів.

Про це пише The Guardian.

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62-річний Саїф аль-Адель вже давно вважається найімовірнішим наступником Аймана аль-Завахірі, якого було знищено внаслідок удару США в Кабулі у 2022 році. Однак жодної заяви від "Аль-Каїди" не було.

У звіті комітету Радбезу ООН зі спостереження за санкціями проти Ісламської держави та "Аль-Каїди", опублікованому 13 лютого, йдеться, що офіційному визнанню "Аль-Каїдою" нової ролі Аделя перешкоджають небажання афганських талібів визнавати смерть Завахірі, а також те, що Адель перебуває в Ірані.

Зазначається, що статус членів "Аль-Каїди" в Ірані ніколи не був повністю зрозумілий, і їхнє становище змінювалося протягом 20 років. Деякі, як відомо, утримувалися протягом тривалого періоду в різних формах ув'язнення; іншим було дозволено значні свободи. Серед них члени родини Усама бен Ладена, засновника "Аль-Каїди", який був убитий у Пакистані спецназом США у 2011 році.

Для лідера "Аль-Каїди" безпрецедентно перебувати у потенційно ворожій країні, де будь-які можливості пересування, спілкування чи зустрічі з однодумцями залежать від рішень місцевої влади.

Західні офіційні особи сприймають Аделя як грізну загрозу, з доведеними організаторськими здібностями та відданістю, що дало йому широку повагу в ісламістських екстремістських колах.

Він розпочав свою екстремістську кар’єру в єгипетській організації "Ісламський джихад" у 1980-х роках, і його звинуватили у нападах на посольства США в Східній Африці в 1998 році, що поклало початок міжнародній терористичній кампанії "Аль-Каїди".

Міністерство юстиції США пропонує 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе його арештувати.

Нагадаємо, США ліквідували лідера "Аль-Каїди" Аймана Аль-Завахірі у Кабулі (Афганістан). За словами президента Джо Байдена, справедливість перемогла і лідера терористів більше немає.