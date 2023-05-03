10 порад від суперзірки покеру Jungleman

Деніел Кейтс, відомий під псевдонімом Jungleman. Фото: World Poker Tour/Flickr/Alin Ivanov

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Деніел Кейтс (також відомий під псевдонімами jungleman12 чи w00ki3z) почав грати в покер ще в старших класах, мав фінансові труднощі і навіть працював у Макдональдсі аби покривати свої витрати. Зараз, у 33 роки, хлопець є суперзіркою покеру — його заробіток в онлайн та офлайн іграх зараз перевищує 23 мільйони доларів.

У матеріалі The Washington Post Деніел поділився 10 порадами як вигравати в карти і в житті.

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1. Розширюйте горизонти

Ден Кейтс, який вважається одним з найсильніших покеристів сучасності, протягом останніх тижнів вирушив у подорож. Досліджував храми в Камбоджі, вивчав індуїстських богів в Індії, відвідав найбільшу мечеть в Абу-Дабі, мандрував руїнами в Гватемалі та споглядав рай і пекло в буддистській пагоді у В'єтнамі.

Під час кожної зупинки він вивчав людей, їхню історію та культуру, намагаючись відповісти на ті ж самі екзистенційні питання, які мучили його з дитинства.

Коли Кейтсу було 12 років, йому розбила серце дівчинка, що спонукало його замислитись. Він шукав відповіді, двічі прочитавши Біблію від корки до корки, але тільки після того, як йому поставили діагноз "аутизм", він і його сім'я змогли зрозуміти його унікальні якості, такі як обдарованість у математиці, труднощі в спілкуванні, а також допитливість і впертість.

Незважаючи на труднощі, з якими він зіткнувся в дитинстві, його сфокусований, аналітичний і цілеспрямований характер привів його до блискавичного успіху в світі покеру. Зараз, у свої 33 роки, він є володарем двох браслетів Світової серії покеру і заробив 23 мільйони доларів за свою кар'єру.

Подорожуючи світом, Кейтс виконує подвійну місію. Він прагне зрозуміти, як працює його мозок, і поліпшити кожен аспект свого життя, а також сподівається зробити щось позитивне і "врятувати світ".

2. Наполегливо долайте труднощі

Мати Деніела Ліліан Кейтс згадує, що в дитинстві її син був дуже сором'язливим і вважав за краще грати на самоті. Батько Марк Кейтс додає, що він був дуже чесним, чим іноді користувалися менш добросерді діти.

Зростаючи в Боуї, штат Меріленд, Кейтс мав труднощі з розумінням соціальних норм і формуванням значущих стосунків. Незважаючи на те, що його батько тренував баскетбольну команду, Кейтс соромився кидати м'яч, а коли забивав, то ніяк не реагував.

Одного разу в школі він без жодних емоцій назвав однокласника "тугодумом", що спонукало його батьків подумати про заняття з самооборони. Однак під час занять з карате Кейтс відмовився наносити удари і сказав інструктору, що не хоче нікого бити.

Коли Кейтсу поставили діагноз "аутизм", його сім'я відчула полегшення, оскільки стала краще розуміти його поведінку, але була занепокоєна його майбутнім, стосунками та можливостями працевлаштування.

Сам Кейтс зізнається, що був відлюдьком, який намагався завести друзів і не знав, як орієнтуватися в соціальній взаємодії. Відвідування групових зустрічей та індивідуальна терапія дещо допомогли, але лише з відкриттям відеоігор, а згодом і покеру, він знайшов сенс життя та вихід для своїх здібностей.

3. Робіть ставку на себе

У 15 років Кейтс відкрив для себе любов до карткових ігор, почавши грати під час шкільної перерви. Спочатку його обдурив однокласник, але він продовжував грати, влаштувавшись на роботу в McDonald's, щоб відновити свої кошти.

Під час навчання в Університеті Меріленда він почав грати в онлайн-покер і виграв турнір на $5 000, використавши більшу частину виграшу на навчання.

Незважаючи на академічний випробувальний термін, Кейтс продовжував вигравати і врешті-решт став мільйонером. Він вирішив кинути навчання і зосередитися на покері.

4. Йдіть на розумний ризик

У 2009 році гравець у покер Том Дван, він же "Durrrr", запропонував приз у $1,5 мільйона тому, хто зможе обіграти його в хедз-ап покері після 50 000 роздач, а той, хто програє, заплатить $500 000.

Кейтс, який вже став сенсацією онлайн-покеру, прийняв виклик у 2010 році. У перший вечір гри Кейтс програв близько $750 000, але перевернув столи і на наступний ранок виграв стільки ж. Після 20 000 роздач Кейтс виграв понад 1 мільйон доларів, але гра закипіла. Дван заплатив Кейтсу близько 1,3 мільйона доларів за челендж, але відмовився продовжувати гру.

Деніел Кейтс під час гри. Фото: World Poker Tour/Flickr/Alin Ivanov

5. Ніколи не припиняйте вчитись

Аутизм став для Дена Кейтса одночасно і допомогою, і викликом у його кар'єрі професійного гравця в покер. Він допоміг йому навчитися грати і покладатися на логіку, але також призвів до зривів і соціальних проблем.

Кейтс прагнув покращити свої соціальні навички, щоб його запрошували на більше ігор, шукав підтвердження свого діагнозу і дізнався, що у нього також є легка дипраксія і СДУГ (синдром дефіциту уваги з гіперактивністю).

Він брав уроки акторської майстерності, імпровізації, кулінарії та вивчав різні практики, такі як техніка Александера, містицизм і світові релігії. Кейтс шукав Шрі Шрі Раві Шанкара і піднявся на гору Кіліманджаро, щоб перевірити свої можливості.

6. Будьте прагматичними

З сором'язливої людини з невеликою кількістю друзів Кейтс перетворився на досвідченого гравця, якого запрошують на найбільші турніри по всьому світу.

Нік Шульман, його колега-професіонал, вважає Кейтса одним з трьох найкращих гравців усіх часів. Кейтс відомий тим, що грає на рівні, який більшість людей не може оцінити, тримаючи своїх опонентів в напрузі і читаючи інших гравців, щоб дочекатися можливості зробити велику ставку.

Він навіть змагається в костюмах, наприклад, переодягнувшись в професійного рестлера на ім'я Savage під час своїх великих перемог на Чемпіонаті покеристів 2021 і 2022 років, де він залишався в образі і використовував свій виступ як відволікаючий маневр для своїх опонентів.

Кейтс вважає, що для досягнення успіху в покері потрібно бути готовим змінювати свою стратегію і постійно шукати істину.

7. Робіть правильні речі

Кейтс боровся з тим, що був відірваний від інших і не усвідомлював наслідків своїх дій. У 2020 році його спіймали на "гостингу" в онлайн-грі, коли він анонімно грав за розважального гравця.

Спочатку він виправдовувався, кажучи, що багато професіоналів роблять те саме, але після критики зрозумів, що завдав шкоди невинним гравцям і повинен взяти на себе відповідальність за свої дії.

Кейтс замислився над своєю поведінкою як за столом, так і поза ним, визнаючи моменти, коли він брав більше, ніж віддавав, і відчуваючи, що він бере від оточення.

8. Оцінюйте загальну картину

У віці 29 років, під час перегляду науково-фантастичного фільму "Лупер" в літаку, Кейтс усвідомив взаємопов'язаність усього, включаючи людей, їхні вчинки, енергію та історію. Він був вражений і перебував у стані екстазу чотири дні поспіль, мислячи надзвичайно ясно і без жодних наркотиків.

Він дізнався, що такий досвід є рідкісним, але природним. Фільм став медіумом для його прозріння, змусивши його замислитися над силою мистецтва, музики, книг, медіа та ігор.

Він почав задаватися питанням про роль покеру в своєму майбутньому і зрозумів, що гра може запропонувати більше, ніж просто фішки та браслети. Кейтс прийшов до переконання, що за допомогою покеру можна багато чого побачити і навчитися, незважаючи на те, що це всього лише гра.

9. Будьте передбачливими

Незважаючи на самотність професійного покеру та потребу в довірі у світі азартних гравців і шахраїв, Кейтс, інтроверт, намагається знайти своє місце.

Він запустив подкаст під назвою "Перемога у грі життя" та започаткував благодійну діяльність для малозабезпечених спільнот в Африці.

Він бачить себе лідером і об'єднувачем, використовуючи покер, щоб налагоджувати зв'язки з іншими людьми і змінювати світ на краще.

10. Не поспішайте до кінця

Кейтс починає розуміти, що не мати всіх відповідей — це навіть добре.

Він розповідає про нещодавній досвід гри у відеогру, де він мав можливість платити гроші за проходження рівнів. Незважаючи на те, що він мав можливість потурати будь-яким забаганкам, він швидко дійшов до кінця і відчув себе нереалізованим.

Тепер він вважає, що, можливо, було б краще піти повільнішим шляхом і повніше оцінити досвід, а не намагатися отримати все швидко.