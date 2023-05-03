10 советов от суперзвезды покера Jungleman

Дэниел Кейтс, известный под псевдонимом Jungleman. Фото: World Poker Tour/Flickr/Alin Ivanov

Мария Кагал Редактор международного отдела

Дэниел Кейтс (также известный под псевдонимами jungleman12 или w00ki3z) начал играть в покер еще в старших классах, испытывал финансовые трудности и даже работал в Макдональдсе, чтобы покрывать свои расходы. Сейчас, в 33 года, парень является суперзвездой покера — его заработок в онлайн и офлайн играх сейчас превышает 23 миллиона долларов.

В материале The Washington Post Дэниел поделился 10 советами как выигрывать в карты и в жизни.

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1. Расширяйте горизонты

Дэн Кейтс, считающийся одним из сильнейших покеристов современности, в последние недели отправился в путешествие. Исследовал храмы в Камбодже, изучал индуистских богов в Индии, посетил самую большую мечеть в Абу-Даби, путешествовал по развалинам в Гватемале и созерцал рай и ад в буддистской пагоде во Вьетнаме.

Во время каждой остановки он изучал людей, их историю и культуру, пытаясь ответить на те же экзистенциальные вопросы, которые мучили его с детства.

Когда Кейтсу было 12 лет, ему разбила сердце девочка, что побудило его задуматься. Он искал ответа, дважды прочитав Библию от корки к корке, но только после того, как ему поставили диагноз "аутизм", он и его семья смогли понять его уникальные качества, такие как одаренность в математике, трудности в общении, а также любознательность и упрямство.

Несмотря на трудности, с которыми он столкнулся в детстве, его сфокусированный, аналитический и целеустремленный характер привел его к молниеносному успеху в мире покера. Сейчас, в свои 33 года, он является обладателем двух браслетов Мировой покерной серии и заработал 23 миллиона долларов за свою карьеру.

Путешествуя по миру, Кейтс выполняет двойную миссию. Он стремится понять, как работает его мозг и улучшить каждый аспект своей жизни, а также надеется сделать что-то положительное и "спасти мир".

2. Настойчиво преодолевайте трудности

Мать Дэниела Лилиан Кейтс вспоминает, что в детстве ее сын был очень застенчивым и предпочитал играть в одиночестве. Отец Марк Кейтс добавляет, что он был очень честным, чем иногда пользовались менее добросердечные дети.

Вырастая в Боуи, штат Мэриленд, Кейтс испытывал трудности с пониманием социальных норм и формированием значимых отношений. Несмотря на то, что его отец тренировал баскетбольную команду, Кейтс стеснялся бросать мяч, а когда забивал, никак не реагировал.

Однажды в школе он без всяких эмоций назвал одноклассника "тугодумом", что побудило его родителей подумать о занятиях по самообороне. Однако на занятиях по каратэ Кейтс отказался наносить удары и сказал инструктору, что не хочет никого избивать.

Когда Кейтсу поставили диагноз "аутизм", его семья почувствовала облегчение, поскольку стала лучше понимать его поведение, но была обеспокоена его будущим, отношениями и возможностями трудоустройства.

Сам Кейтс признается, что был отшельником, пытавшимся завести друзей и не знал, как ориентироваться в социальном взаимодействии. Посещение групповых встреч и индивидуальная терапия помогли, но только с открытием видеоигр, а впоследствии и покера, он нашел смысл жизни и выход для своих способностей.

3. Делайте ставку на себя

В 15 лет Кейтс открыл для себя любовь к карточным играм, начав играть во время школьного перерыва. Сначала его обманул одноклассник, но он продолжал играть, устроившись на работу в McDonald's, чтобы восстановить свои деньги.

Во время учебы в Университете Мэриленда он начал играть в онлайн покер и выиграл турнир на $5 000, использовав большую часть выигрыша на обучение.

Несмотря на академический испытательный срок, Кейтс продолжал выигрывать и в конце концов стал миллионером. Он решил бросить учебу и сосредоточиться на покере.

4. Идите на разумный риск

В 2009 году игрок в покер Том Дван, он же "Durrrr", предложил приз в $1,5 миллиона тому, кто сможет обыграть его в хедз-ап покере после 50 000 раздач, а проигравший заплатит $500 000.

Кейтс, уже ставший сенсацией онлайн-покера, принял вызов в 2010 году. В первый вечер игры Кейтс проиграл около $750 000, но перевернул столы и на следующее утро выиграл столько же. После 20 000 раздач Кейтс выиграл более 1 миллиона долларов, но игра закипела. Дван заплатил Кейтсу около 1,3 миллиона долларов за челлендж, но отказался продолжать игру.

Дэна Кейтс во время игры. Фото: World Poker Tour/Flickr/Alin Ivanov

5. Никогда не прекращайте учиться

Аутизм стал для Дэна Кейтса одновременно и помощью и вызовом в его карьере профессионального игрока в покер. Он помог ему научиться играть и полагаться на логику, но также привел к срывам и социальным проблемам.

Кейтс стремился улучшить свои социальные навыки, чтобы его приглашали на большее количество игр, искал подтверждение своего диагноза и узнал, что у него также есть легкая дипраксия и СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью).

Он брал уроки актерского мастерства, импровизации, кулинарии и изучал разные практики, такие как техника Александера, мистицизм и мировые религии. Кейтс искал Шри Шри Рави Шанкара и поднялся на гору Килиманджаро, чтобы проверить свои возможности.

6. Будьте прагматичными

Из застенчивого человека с небольшим количеством друзей Кейтс превратился в опытного игрока, которого приглашают на самые большие турниры по всему миру.

Ник Шульман, его коллега-профессионал, считает Кейтса одним из трех лучших игроков всех времен. Кейтс известен тем, что играет на уровне, который большинство людей не могут оценить, держа своих оппонентов в напряжении и читая других игроков, чтобы дождаться возможности сделать большую ставку.

Он даже соперничает в костюмах, например, переодевшись в профессионального рестлера по имени Savage во время своих великих побед на Чемпионате покеристов 2021 и 2022 годов, где он оставался в образе и использовал свое выступление как отвлекающий маневр для своих оппонентов.

Кейтс считает, что для успеха в покере нужно быть готовым изменять свою стратегию и постоянно искать истину.

7. Делайте правильные вещи

Кейтс боролся с тем, что был оторван от других и не сознавал последствий своих действий. В 2020 году его поймали на "гостинге" в онлайн-игре, когда он анонимно играл за развлекательного игрока.

Сначала он оправдывался, говоря, что многие профессионалы делают то же, но после критики понял, что нанес ущерб невинным игрокам и должен взять на себя ответственность за свои действия.

Кейтс задумался над своим поведением как за столом, так и вне его, признавая моменты, когда он брал больше, чем отдавал, и чувствуя, что он берет от окружающих.

8. Оценивайте общую картину

В возрасте 29 лет, при просмотре научно-фантастического фильма "Лупер" в самолете, Кейтс осознал взаимосвязанность всего, включая людей, их поступки, энергию и историю. Он был поражен и находился в состоянии экстаза четыре дня подряд, мысля чрезвычайно ясно и без наркотиков.

Он узнал, что такой опыт редок, но естественен. Фильм стал медиумом для его прозрения, заставив его задуматься о силе искусства, музыки, книг, медиа и игр.

Он стал задаваться вопросом о роли покера в своем будущем и понял, что игра может предложить больше, чем просто фишки и браслеты. Кейтс пришел к убеждению, что с помощью покера можно многому увидеть и научиться, несмотря на то, что это всего лишь игра.

9. Будьте предусмотрительны

Несмотря на одиночество профессионального покера и потребность в доверии в мире азартных игроков и мошенников, Кейтс, интроверт пытается найти свое место.

Он запустил подкаст под названием "Победа в игре жизни" и начал благотворительную деятельность для малоимущих сообществ в Африке.

Он видит себя лидером и объединителем, используя покер, чтобы налаживать связи с другими людьми и изменять мир к лучшему.

10. Не спешите к концу

Кейтс начинает понимать, что не иметь всех ответов – это даже хорошо.

Он рассказывает о недавнем опыте игры в видеоигре, где он имел возможность платить деньги за прохождение уровней. Несмотря на то, что он имел возможность потакать любым прихотям, он быстро дошел до конца и почувствовал себя нереализованным.

Теперь он считает, что, возможно, было бы лучше пойти более медленным путем и полнее оценить опыт, а не пытаться получить все быстро.