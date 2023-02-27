Хільда Крос

Хільда Крос, 103-річна британка, розкрила секрет свого довголіття. Крос народилася в 1920 році в Болтоні і під час Другої світової війни працювала у пральні.

Про це пише Shropshire Star.

Історія довгожительки

У пральні вона познайомилася з Альфредом Кросом, за якого вийшла заміж у 1944 році. Через два роки чоловік став поліцейським і разом із дружиною переїхав до будинку до села Трефнант, де вони прожили понад 50 років.

Жінка жила у своєму будинку до 100 років, але після того, як випадково впала та зламала ногу під час пандемії COVID-19, була змушена перебратися до будинку для людей похилого віку. Нещодавно вона відзначила свій 103-й день народження серед близьких.

Крос назвала своїми секретами довголіття бажання завжди залишатися активною та зайнятою, а також щоденне вживання улюблених алкогольних напоїв.

"А ще я люблю випити келих бренді чи вина щовечора за вечерею", — сказала вона.

Крос також підкреслила, що здоровий спосіб життя дуже важливий, включаючи здорове харчування та фізичні вправи. Вона сказала, що любить гуляти та часто відвідує місцевий центр занять фітнесом для людей похилого віку.

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