Хильда Кросс

Хильда Кросс, 103-летняя британка, раскрыла секрет своего долголетия. Кросс родилась в 1920 году в Болтоне и во время Второй мировой войны работала в прачечной

Об этом пишет Shropshire Star.

История долгожительницы

В прачечной она познакомилась с Альфредом Кроссом, за которого вышла замуж в 1944 году. Через два года мужчина стал полицейским и вместе с женой переехал в дом в деревню Трефнант, где они прожили более 50 лет.

Женщина жила в своем доме до 100 лет, но после того, как случайно упала и сломала ногу во время пандемии COVID-19, была вынуждена перебраться в дом престарелых. Недавно она отметила свой 103-й день рождения в кругу близких.

Кросс назвала своими секретами долголетия желание всегда оставаться активной и занятой, а также ежедневное употребление любимых алкогольных напитков.

"А еще я люблю выпить бокал бренди или вина каждый вечер за ужином", — сказала она.

Кросс также подчеркнула, что здоровый образ жизни очень важен, включая здоровое питание и физические упражнения. Она сказала, что любит гулять и часто посещает местный центр занятий фитнесом для пожилых людей.

Напомним, что здоровое питание и физическая активность считаются факторами, которые продлевают продолжительность жизни. Однако британский доктор Майкл Мосли рассказал об удивительном трюке, который может продлить жизнь на 10 лет.