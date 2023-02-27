103-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия
Хильда Кросс, 103-летняя британка, раскрыла секрет своего долголетия. Кросс родилась в 1920 году в Болтоне и во время Второй мировой войны работала в прачечной
Об этом пишет Shropshire Star.
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История долгожительницы
В прачечной она познакомилась с Альфредом Кроссом, за которого вышла замуж в 1944 году. Через два года мужчина стал полицейским и вместе с женой переехал в дом в деревню Трефнант, где они прожили более 50 лет.
Женщина жила в своем доме до 100 лет, но после того, как случайно упала и сломала ногу во время пандемии COVID-19, была вынуждена перебраться в дом престарелых. Недавно она отметила свой 103-й день рождения в кругу близких.
Кросс назвала своими секретами долголетия желание всегда оставаться активной и занятой, а также ежедневное употребление любимых алкогольных напитков.
"А еще я люблю выпить бокал бренди или вина каждый вечер за ужином", — сказала она.
Кросс также подчеркнула, что здоровый образ жизни очень важен, включая здоровое питание и физические упражнения. Она сказала, что любит гулять и часто посещает местный центр занятий фитнесом для пожилых людей.
Напомним, что здоровое питание и физическая активность считаются факторами, которые продлевают продолжительность жизни. Однако британский доктор Майкл Мосли рассказал об удивительном трюке, который может продлить жизнь на 10 лет.