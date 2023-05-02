18 видів нових психоактивних речовин знайшли у стічних водах різних країн світу

Стічні води у Каліфорнії, США. Фото: REUTERS/Nathan Frandino

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Дослідники австралійського Університету Квінсленда перевірили стічні води 16 країн світу. В результаті експертизи було знайдено 18 видів нових психоактивних речовин.

Про це повідомляє видання Українська правда з посиланням на дослідження.

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Деталі

Науковці аналізували стічні води з 2019 по 2022 рік. Зразки брали в 47 містах Європи, США, Канади, Нової Зеландії, Австралії, Китаю, Бразилії та Кореї.

У результаті було виявлено 18 видів нових психоактивних речовин. Це свідчить про підвищення використання препаратів.

Нові психоактивні речовини — це препарати, які викликають наркотичне сп'яніння, імітуючи класичні види наркотиків, такі як героїн, кокаїн, МДМА та інші.

Їхня популярність зумовлена нижчою ціною, легальністю та доступністю — в деяких країнах їх продають навіть у вуличних магазинах та кіосках.

"Правоохоронним органам важко контролювати обіг цих сполук, оскільки вони, як правило, виробляються в набагато менших кількостях, ніж традиційні заборонені наркотики, і багато з них мають "сірий" легальний статус", — йдеться у дослідженні.

Аналіз стічних вод допомагає якісно оцінити рівень використання та географічну розповсюдженість різних препаратів.

Нове дослідження демонструє, що нові психоактивні речовини використовують на різних континентах і в різних країнах. Найбільше споживання синтетичних речовин зафіксували у новорічний період, що вказує на використання наркотиків на фестивалях і вечірках.

Нагадаємо, науковці дослідили волосся наших предків, що жили майже 3600 років тому, і дізнались які наркотики вони вживали.